”Am vizitat azi clădirea în care ne vom muta în curând. Am fost cu Alice, cu Zora, cu Ioco și am sunat-o și pe maică-mea, să fim chiar tot familionul. :-). Și cum stăteam noi așa, sub apus, mi-am numărat binecuvântările-n gând și parcă au dispărut pentru câteva clipe grijile, virusul, tot. E plăcut să te poți opri câteodată să privești în jur. Iar dacă nu îți place ce vezi, fă să-ți placă.”, a postat Drăghia, nu cu mult timp în urmă.

Faimosul de la Exatlon a cumpărat locuința încă din toamna ui 2018, când proiectul imobiliar se afla în plină derulare. "Ne-am luat casă. Mă rog, apartament, dar pentru noi va fi acasă şi asta e ce contează. Sperăm să fie de piatră, cum ne-aţi urat acum câteva luni", a explicat atunci Vladimir Drăghia, care a postat o fotografie în care apare alături de iubita sa, Alice, şi macheta blocului.

În oferta dezvoltatorului imobiliar sunt apartamente cu 2 camere, al căror preţ pleacă de la 77.999 de euro+TVA, cu 3 camere, de la 102.999 euro+TVA, şi cu 4 camere, de la 139.999 euro+TVA. Fiecare apartament din complex are câte o terasă, cu suprafeţe variabile între 15 metri pătraţi şi 110 metri pătraţi.

După aproape 2 ani, apartamentul a fost pus la punct: frumoasa familie s-a mutat într-un apartament luxos, spațios, și amenajat într-un stil destul de minimalist, paleta de culori aleasă fiind îndreptată spre culori neutre, de maro, negru și gri.

Cu oglinzi rotunde și corpuri de iluminat cu forme foarte moderne și non-conformiste, casa lui Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia este definiția luxului ales cu bun gust.

Priveliștea face toți banii

Pe lăngă mobilierul modern și camerele spațioase întinse pe 110 metrii pătrați, apartamentul are și o piesă de rezistență, un balcon de 15 metri pătrați cu o vedere superă ce bate spre lac.

Accesați GALERIA FOTO pentru mai multe fotografii.