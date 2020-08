In articol:

Malcolm MacDonald în vârstă de 45 de ani a rămas fără bărbăție din cauza unei infecții. Malcolm a fost șocat când s-a dezvoltat o infecție de perineu pe termen lung în sepsis, care i-a transformat degetele de la mâini și de la picioare, iar penisul i s-a făcut negru. Bărbatul a rămas fără bărbăție în 2014, deși testiculele sale au rămas intacte. Malcolm a știut că urma să-și piardă penisul așa că în ziua în care s-a întâmplat asta l-a luat pur și simplu și l-a pus în coș.

Citeste si: Imagini șocante cu miile de morminte ale morților de coronavirus! Una dintre cele mai afectate țări pierde bătălia cu virusul

„A fost ca într-un film horror. Am fost panicat. M-am dus la spital și mi-au spus că cel mai bun lucru pe care l-ar putea face pentru mine ar fi să-mi bag restul rămas ca un mic sul. A fost devastator”, a spus bărbatul.

Bărbatul are un penis bionic pe braț. Cum reacționează oamenii când îl văd așa

Bărbatul a apelat la medicul David Ralph, medicul celebru care i-a construit un penis bionic pentru Andrew Wardle care s-a născut fără organ genital. Astfel, medicul i-a explicat de procedura „braț-grefă”.

El trebuie să trăiască cu penisul pe braț pentru încă patru ani și bărbatul este disperat ca bărbăția lui să fie transferată acolo unde trebuie.

Citeste si: Andra de la Puterea Dragostei a arătat pozele compromițătoare cu Bogdan Mocanu! „Acum am prins tupeu și dau cărțile pe față! Bogdan al meu se ducea la hoteluri cu altele după cântările cu Jador”

Întrebat cum este să trăăiască cu un penis pe mână, bărbatul a răspuns:

„Bineînțeles că este o nebunie să am un penis pe braț. Nici măcar nu sunt obișnuit să îl folosesc. Dar când e gândești la asta, este de fapt uimitor. Faptul că ei mi-au putut da un nou penis este incredibil, dar ca să îl construiască pe brațul meu este nebunie curată. Arată ca ceva foarte ciudat, sf-comic. Dar este singura mea șansă pentru o viață normală. Este primul pas pentru a putea să mă duc la toaletă și chiar să am relații intime cu cineva”, a spus bărbatul, potrivit The Sun.

Bărbatul a mai povestit că de când a rămas fără penis și-a pierdut încrederea în el și nu a mai putut să iasă cu familia sau cu prietenii. În schimb, el a spus că nu-și dorea organul genital doar pentru sex pentru că „deja avea doi copii”, dar era vorba de confortul lui.

Citeste si: Metoda-minune prin care tratezi ejacularea precoce fără pastile și aproape fără bani în mai puțin de 30 de minute

„A fost mereu vorba de încrederea în mine șoi de simplul fapt de a-l folosi”

Când s-a văzut pentru prima dată cu penisul pe braț a fost foarte fericit și a simțit de prima dată că face parte din el. Oamenii din jur care îl văd ieșind în public așa nu se pot abține de la glume, dar bărbatul înțelege situația: „Nu vezi în fiecare zi un bărbat cu un penis pe braț”.

Operația prin care penisul bărbatului ar fi trebuit să fie transferat era programată în aprilie, dar a fost amânată din cauza pandemiei de coronavirus.