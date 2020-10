Denise Rifai si Elena Udrea la ¨40 de intrebari cu Denise Rifai¨

Telespectatorii vor avea ocazia sa afle raspunsul la o serie de intrebari sensibile, care au fost si sunt inca pe buzele tuturor.

„Misiunea mea de jurnalist este aceea de a afla adevarul de la invitatii mei; asadar imi doresc sa fac lumina intr-o serie de aspecte din viata profesionala sau personala a invitatilor mei, astfel incat publicul sa isi contureze o imagine cat mai aproape de realitate asupra celor invitati in platoul emisiunii. In prima editie, ce va fi difuzata marti, in fata mea va fi Elena Udrea, un personaj public controversat, o femeie care a starnit adevarate valuri mediatice”.

Citeste si: Andreea Pirui a ajuns la doctor! Ce operație și-a făcut - evz.ro

Incepand din 6 octombrie, in fiecare marti, de la 23:00, emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai” va oferi publicului ocazia sa afle lucruri nespuse pana acum despre personalitati din diverse domenii, care au tinut primele pagini ale ziarelor, si sa descopere noi fatete ale invitatilor din emisune, sa isi faca o imagine cat mai complexa si aproape de adevar asupra acestora. Invitatii vor avea la dispozitie doua minute pentru a raspunde la fiecare dintre cele 40 de intrebari, intr-un adevarat maraton al sinceritatii.

Nu pierdeti premiera emisiunii „40 de intrebari cu Denise Rifai”, marti, 6 octombrie, de la ora 23:00!