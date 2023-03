Primul iubit al Georginei Rodriguez rupe tăcerea! Ce a spus despre relația cu actuala parteneră a lui Cristiano Ronaldo. ”Eram amândoi siguri că vom cunoaște această lume”

In articol:

De ani buni, Cristiano Ronaldo o iubește pe Georgina Rodriguez. În ochii multora, cei doi formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din lume, în ciuda zvonurilor de la acest început de an, când presa internațională nu le mai dădea nicio șansă.

Primul iubit al Georginei Rodriguez, dezvăluiri despre relația lor. ”Am petrecut mult timp împreună, între 13 și 18 ani. Am fost în aceeași clasă”

Iubirea lor este umbrită uneori de persoane din trecut, iubiți care ies la iveală, fie că vorbim despre starul lusitan, fie că se aduce în discuție logodnica lui. Așa s-a întâmplat și recent, când primul partener al Georginei, Javier Hernández Piñeiro, cunoscut ca Javi, a dat o serie de amănunte în presă despre argentinianca devenită, acum, celebră în toată lumea.

Povestea de dragoste dintre Javi și Georgina a început în perioada în care erau adolescenți, conform sportsmanor.com.

"Am petrecut mult timp împreună, între 13 și 18 ani. Am fost în aceeași clasă pentru un an, iar apoi, chiar dacă am fost în clase diferite, am păstrat relația. Am avut același grup de prieteni și adevărul e că am numai lucruri bune de spus despre ei", a dezvăluit Javi pentru sursa citată.

Javier Hernández Piñeiro [Sursa foto: Twitter]

Primul iubit al partenerei lui Cristiano Ronaldo a ”dat din casă"! "Când am terminat școala, am mers în parc și am avut un vis”

Lui Javi i-a rămas în minte Georgina Rodriguez, fata despre care spune că și-a împlinit acum ce și-a propus, deși, în trecut, el și avea despre o călătorie a lor în lumea întreagă

"Când am terminat școala, am mers în parc și am avut un vis. Am vorbit despre cum ar fi să călătorim în lumea întreagă. Eram amândoi siguri că vom cunoaște această lume. Acum, anii au trecut și văd că a devenit o femeie cu o familie incredibilă și și-a împlinit ce și-a propus. Nici eu nu mă pot plânge, pentru că și eu mi-am împlinit multe visuri", a mai declarat Javi, care în prezent nu mai păstrează legătura cu Georgina, însă a rămas prieten cu sora acesteia, Ivana.

Georgina Rodriguez [Sursa foto: Profimedia]

Georgina Rodriguez: „În ziua în care l-am cunoscut pe Cristiano, viața mi s-a schimbat”

Georgina Rodriguez a avut o viață dificilă, presărată cu multe lipsuri înainte să îl cunoască pe Cristiano. Tânăra originară din Argentina era angajată ca asistentă de vânzări într-un magazin de îmbrăcăminte și accesorii de lux atunci când soarele a ieșit pe strada sa. „Înainte vindeam poșete, acum le colecționez”, declara aceasta în urmă cu ceva vreme. Întâmplarea a făcut ca într-o zi, Ronaldo să apară la acel magazin, în afara orelor de program, pentru a-și cumpăra haine: „Trebuia să plec la 5, dar m-a sunat un coleg, să stau după program pentru că vine un client important. A apărut acest bărbat înalt, frumos, cu un copil.”, a spus Georgina, citează ziare.com.

Chimia dintre cei doi a fost atât de puternică, încât i-a făcut să nu stea prea mult pe gânduri și după doar câteva întâlniri s-au declarat un cuplu: „În ziua în care l-am cunoscut pe Cristiano, viața mi s-a schimbat”, a dezvăluit bruneta.