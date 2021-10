Primul lucru făcut de Laurențiu Reghecampf, după dezvăluirile inedite oferite de Anamaria Prodan în direct

In articol:

Vestea că Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan divorțează, a șocat întreaga țară! Nimeni nu se aștepta ca familia Prodan Reghecampf să se separe definitiv, iar antrenorul de fotbal să aibă o altă relație. După dezvăluirile inedite făcute de Anamaria Prodan, astăzi, în direct într-o emisiune TV, despre divorțul dintre ea și tehnician, Laurențiu Reghecampf a decis să-și închidă contul oficial de Instagram, la scurt timp după ce și l-a

făcut.

Antrenorul Universității Craiova avea un cont de Instagram, deschis în luna septembrie, și adunase aproximativ 13.000 de urmăritori. Acolo avea postate mai multe fotografii cu copiii lui, iar una dintre imagini a fost repostată și de Luca Reghecampf, la un moment dat, semn că este contul adevărat al lui Reghe. Cel mai probabil, după valul de reacții din mediul online, apărute în urma declarațiilor făcute de impresară, antrenorul echipei din Bănie a hotărât să se retragă de pe internet.

Laurentiu Reghecampf [Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan nu se mai împacă cu soțul ei, dacă ar fi cazul

Ana Prodan a vorbit despre relația dintre soțul ei și Corina, spunând că din moment ce au apărut poze cu ei pe internet, pot fi un

cuplu. De asemenea, impresara a dezvăluit că soțul ei i-a cerut să renunțe la numele de Reghecampf.

” Eu am avut o discuție cu soțul meu acum două nopți în care îmi spunea că cineva a deschis niște conturi fake de instagram, că ei nu și-au dorit niciodată să apară în presă, că e ceva cumplit pentru ea ce se întâmplă și nu se știe de unde au apărut aceste poze. Probabil că sunt un cuplu, din moment ce toată presa a primit poze de la el. Eu îmi doresc pentru soțul meu să continue drumul pe care eu i l-am dat, pentru că noi am mers pe un drum incredibil și am fost o echipă neajutată de nimeni și alături de mine Reghecampf a ajuns să fie cel mai tânăr antrenor care a jucat finală de Champions League. Acolo l-am lăsat eu pe Laurențiu Reghecampf”, a spus Anamaria Prodan. ” Mi s-a cerut de către soțul meu să renunț la nume”, a mai adăugat vedeta.

Laurentiu Reghecampf si Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]