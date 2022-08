Primul lucru spus de Flavius, după ce s-a întors din India: "A fost foarte greu". Fostul concurent de la Casa Iubirii a povestit ce s-a întâmplat în Orient | EXCLUSIV

In articol:

Flavius Jucu, fostul concurent din Casa Iubirii, s-a întors din India. Acum se află la Timișoara, iar în emisiunea Culisele Iubirii, prezentată de Bianca Comănici, Flavius a povestit experiența din India, dar a vorbit și despre fetele din viața lui.

Flavius, primele impresii la întoarcerea din India

Flavius a adus-o în discuție și pe Dori, pe care a mărturisit că nu a avut timp să o întâlnească de când s-a întors în țară.

Flavius a fost plecat câteva luni în India, unde a jucat un rol într-un film. Cariera și-a spus cuvântul, iar acesta a ales să se concentreze pe asta și mai puțin pe celelalte aspecte din viața sa. Proaspăt întors din Orient, Flavius a povestit despre experiența lui acolo și cum se simte după 6 luni în India.

"Abia așteptam să mă întorc în România. La un moment dat nu mai rezistam, nu îmi mai plăcea ce făceam acolo și nu mai era un proiect mare pentru care să zic că rămân și trag. Am stat 6 luni adunat în India. În momentul de față, nu mă mai pot enerva lucrurile mărunte, ultimele trei luni în India au fost foarte grele. Acolo mi s-au întâmplat foarte multe lucruri.", a declarat Flavius.

Ce se întâmplă în viața sentimentală a lui Flavius?

Cât timp a fost concurent în Casa Iubirii, Flavius s-a cunoscut cu Dori, a căror sărut a devenit viral. Acum mărturisește că nu are pe nimeni în viața lui, însă își dorește cu adevărat.

"Am venit în țară special pentru ai mei. Am ieșit, am fost la o petrecere la piscină. Astea sunt mușcături. Nu știu de unde le am și de la cine, dar cine mi le-a făcut, mie nu îmi plac. Sper să fie de la țânțari, deși nu cred. Chiar m-am gândit, vreau o relație, dar cu niciuna din fetele care au fost aici. M-am plictisit. Aș vrea o fată care să aibă până în 30 de ani. Contează cum mă înțeleg cu ea și să fie top. Atunci facem niște planuri mari.", a mărturisit Flaviu, în emisiunea difuzată pe canalul de Youtube WOWnews.

