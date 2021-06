Primul meci de la EURO 2020 găzduit de România, duminică 13 iunie. Cum se face accesul pe Arena Națională din București

Trofeul CE 2020 [Sursa foto: Mediafax] 22:11, iun 11, 2021 Autor: Loredana Dobre

Vineri, 11 iunie, începe Campionatul European de Fotbal 2020, cu meciul găzduit de Roma, dintre Turcia și Italia.

Primul meci EURO 2020 găzduit de România, duminică 13 iunie

Finala competiției se va juca peste o lună de zile, pe data de 11 iulie 2021, la Londra.

Primul meci de la EURO 2020 găzduit de România va avea loc duminică, de la ora 19:00, când se dispută partida Austria-Macedonia de Nord. Pe Arena Națională din București se vor juca în total patru meciuri de la Euro 2020, dintre care trei sunt în cadrul Grupei C, plus o optime de finală.

Echipele Austriei, Ucrainei și Macedoniei de Nord vor juca în grupă pe 13 iunie, 17 iunie și 21 iunie, iar meciul din optimi, între câștigătoarea Grupei F și echipa de pe loc 3 din grupele A, B sau C, se va disputa pe 28 iunie.

Meciurile din faza grupelor se vor defăşura cu prezența a 13.000 de spectatori în tribune, reprezentând 25% din capacitatea Arenei Naţionale, au anunțat autoritățile române. În schimb, pe 28 iunie, în cadrul optimilor Campionatului European de Fotbal 2020 pot participa spectatori cu până la 50% din capacitatea maximă a tribunelor.

„Între 25-50% din capacitatea spaţiului pot intra doar persoane vaccinate şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane vaccinate fără schemă completă, dar prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore”, a hotărât Guvernul.

Cum se va face accesul suporterilor pe Arena Națională

Din cauza pandemiei de coronavirus, numărul spectatorilor a fost redus drastic. Cei care vor avea acces vor fi triați pe criterii medicale. Managerul de proiect din partea Federației Române de Fotbal, Florin Șari, a precizat care sunt condițiile de intrare pe Arena Națională.

„ Condițiile de îndeplinit sunt următoarele: are un test RT PCR negativ care este încă în termenul de valabilitate de 72 de ore sau are un test rapid care este în termenul de valabilitate de 24 de ore sau are un certificat medical de ieșire din boală care-i permite în termenele legale să-și dovedească imunitatea sau este vaccinat”, a spus reprezentantul FRF.

Totuși, certificatul de vaccinare, cel de boală sau testele nu sunt suficiente, iar suporterii care au bilete trebuie să meargă cu documentele doveditoare la centrele medicale special amenajate pentru Euro. Acolo, un cadru medical va verifica autenticitatea acestora fie în registrul persoanelor vaccinate, fie în baza Corona forms. După validare, suporterii vor primi brățări individualizate care împreună cu biletul constituie de fapt permisul de intrare la meci.

„ Brățările sunt individualizate cu fiecare meci în parte, fiecare brățară are o serie proprie și corespunde cu biletul, adică nu poți să intri la meci dacă nu ai un bilet valabil și dacă nu ai o brățară care nu este din setul dedicat respectivului meci”, a mai precizat Florin Șari.

Spectatorii au de achitat 5 lei pentru verificarea documentelor medicale, dacă s-au vaccinat, au avut COVID sau se prezintă cu un test PCR negativ. În caz contrar, au posibilitatea de a face o testare rapidă pentru suma de 40 de lei. În total, 21 de centre din Capitală și Ilfov vor efectua acest control, în urma căruia suporterii vor primi brățara care le permite să ajungă la locurile lor din tribune. Fără brățară, biletul nu este valabil!

Ce măsuri au luat autoritățile române la EURO 2020

Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române, Georgian Enache, a anunțat într-o conferință de presă organizată vineri că numărul de jandarmi și polițiști care vor patrula în centrul Bucureștiului și în zona Arenei Naționale cu ocazia celor patru meciuri găzduite de România cu ocazia Euro 2020 crește exponential.

„Pe parcursul celor patru evenimente, veți putea observa în zona Centrului Vechi și în zona stadionului efective de jandarmi și polițiști care vor patrula într-un dispozitiv de ordine publică pentru siguranța participanților”, a declarat Georgian Enache.

Grupe EURO 2020. Care sunt grupele și programul complet al meciurilor de la Campionatul European de Fotbal 2020

Mai mult, alături de autoritățile române vor acționa și ofițeri din statele care dispută meciuri la București: Macedonia de Nord, Ucraina și Austria. „Vom avea alături de noi polițiști din țările participante la acest turneu. Ne vom afla în fiecare loc în care e nevoie de noi și vom asigura condițiile ca toată lumea să se bucure de acest eveniment”, a declarat Diana Sarca, purtătoarea de cuvânt a Poliției București.

Daniel Vasile, purtător de cuvânt al ISU București-Ilfov, a transmis că vor fi supravegheate zonele cu mulți turiști și vor fi puși ma dispoziție peste 100 de pompieri în cazul unor incidente neprevăzute. „Am adoptat câteva măsuri deosebite. Vor fi aproximativ 150 de pompieri care vor gestiona posibile situații de urgență, un punct de comandă mobil va fi plasat în proximitatea stadionului și va prelua toate evenimentele care ar putea apăra”, a anunțat Daniel Vasile.

Meciuri EURO 2020 pe Arena Naţională

EURO 2020 este o ediţie aniversară care celebrează 60 de ani de la primul Campionat European. România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European de fotbal pe Arena Naţională din Capitală.

Austria- Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00)

Ucraina- Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00)

Ucraina- Austria (21 iunie, ora 19:00)

Bucureştiul va găzdui şi o optime de finală pe care o vor disputa câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).

