Primul semn care i-a arătat Georgianei Lobonț că este însărcinată cu al treilea copil: “Îmi era groază să-i spun lui Rareș” | EXCLUSIV

Georgiana Lobonț a vorbit despre cele trei sarcini și l-a făcut să plângă pe soțul ei, Rareș Ciclovan. Prezenți în emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”, cei doi au dezvăluit prin ce momente dificile au trecut de când sunt împreună și ce s-a întâmplat în perioadele în care cântăreața era o necunoscută și nu avea bani.

Georgiana a menționat că ar fi gravidă a treia oară, fiind pentru ea o minune de la Dumnezeu, întrucât viitorul bebeluș nu era programat, în schimb era foarte dorit.

Georgiana Lobonț a simțit că este însărcinată cu al treilea copil

Georgiana Lobonț a povestit cum i s-au arătat câteva semne care indicau faptul că ar fi graviduță. Soțul ei, Rareș, a confirmat totul.

"Am simțit cumva că sunt însărcinată, dar îmi era groază să-i spun lui Rareș. Am mai simțit și în alte dăți, dar nu era. Mă pișcau mameloanele, îmi întârziase menstruația și doar ăsta e primul semn. Eram foarte curioasă și am cumpărat un test de sarcină. În ziua aceea am avut concert la Dumbrăveni și nu am putut să mănânc. Ciorba era prea acră, mi se părea că peștele are gustul prea accentuat, am mâncat doar pepene roșu, fructe, am băut apă și am mâncat tot aperitivul. Următoarea zi am făcut testul și am râs cu bucurie.", a declarat Georgiana Lobonț.

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan au ales deja numele copilului

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan mai au împreună doi copii, un băiețel și o fetiță. De această dată, îndrăgita artistă simte că va avea tot un băiețel, iar Rareș a dat cărțile pe față și a dezvăluit că până și numele ales pentru copil este cel pentru băiețel.

"Eu așa simt că o să vină băiat, dar poate o să fie fetiță", a spus vizibil emoționată Georgiana Lobonț.

Soțul artistei a dat de gol un mic secret. Cuplul se pare că s-a gândit deja ce nume va purta cel de-al treilea copil, dacă va fi băiețel.

"Numele ales e Luca dacă ar fi să fie băiat", a dezvăluit Rareș Ciciovan.

Georgiana Lobonț a mărturisit însă că va mai fi o variantă luată în calcul pentru cel mic, iar aceea ar fi cea de Dominic.

"Nu știm nici dacă e Luca, că aseară am fost în București cu copiii și a zis că nu vrea Luca, el vrea Domi de la Dominic", a mai precizat și Georgiana Lobonț, la WOWnews.

Rareș spune însă că Edi, fiul cel mare al cuplului, va avea un cuvânt decisiv atunci când vor stabili numele celui de-al treilea copil.

"I-am spus că eu când mă duc să-l înregistrez o să îl întreb pe Edi cum vrea să-l cheme pe frățiorul lui", a explicat Rareș Ciciovan.

