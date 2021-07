Primul topless de la mare surprins de paparazzi! Andreea Bododel, ipostaze demne de filme pentru adulți

Andreea Bododel [Sursa foto: Facebook] 00:17, iul 14, 2021 Autor: Ioana Stan

Una dintre cele mai râvnite brunete din showbiz a fost surprins de paparazzi în timp ce se bronza topless pe o plajă din Mamaia.

Primul topless de la mare suprins de paparazzi cu o brunetă focoasă din showbiz

Fără să-i pese prea mult ochii curioșilor, care erau inevitabil țintiți asupra sânilor ei, Andreea Bododel a băut un cocktail, s-a ridicat în picioare și a defilat mândră de formele sale. Ce-i drept, cei din jur au avut și ce să vadă având în vedere cât de bine arată bruneta, mai ales că a trecut printr-o sarcină.

Andreea Bododel[Sursa foto: Imagini paparazzi]

Pentru cei care nu știu, Andreea Bododel este fosta soție a lui Tibi Bălan. Cei doi s-au căsătorit în 2013, au împreună un băiat, însă relația a durat doar un an și jumătate. Distanța și-a spus cuvântul, iar relația lor nu a mai funcționat, motiv pentru care au ajuns la concluzia să se despartă. Au ales să meargă pe drumuri separate înțelegându-se la notar și chiar păstrând o relație de prietenie de dragul copilului lor.

În 2015, cei doi au divorțat la notar.

„Da, este adevărat. Am divorțat. Am divorțat pașnic, la notar. Am rămas în relații bune, iar Tibi își viziztează copilul destul de des. Atunci când nu poate vorbește cu el prin intemediul video-conferinței”, a declarat Andreea Bododel la momentul respectiv, pentru cancan.ro.

După ce au divorțat, Andreea Bododel s-a mutat în orașul ei natal Constanța. A lucrat ca dansatoare, meserie pe care o avea și înainte de a-l cunoaște pe fostul său soț și ulterior s-a angajat la o agenție imobiliară.

Cu cine s-a iubit Andreea Bododel de-a lungul timpului

Andreea Bododel este cunoscută cu mult înainte de a deveni soția fostului stelist Tibi Bălan. Ea a bifat câțiva bărbați celebri din showbiz și înainte, dar și după căsătorie. Pentru unul dintre ei s-a certat cu o rivală în direct în cadrul unei emisiuni. În 2011, în cadrul unei emisiuni, Andreea Bododel s-a certat cu o rivală pentru Lucian Becali, nepotul patronului de la FCSB, și i-a fost aruncat un pahar de apă în față.

Un alt iubit celebru pe care l-a avut Andreea Bododel este Liviu Vârciu. Cei doi s-au iubit când bruneta avea 21 de ani. După ce s-au despărțit, ea a declarat că relația nu a mers pentru că Liviu Vârciu era prea gelos.

"Gelozia era la ordinea zilei! El îmi controla telefonul, dar eu nu aveam voie sa mă uit în telefonul lui. Liviu nu are neapărat o viaţă sentimentală complicată, el e complicat tot! Este foarte recalcitrant, îi trebuie o femeie cu nervii tari. Pe mine m-a depăşit! Dacă nu-i plăcea cu ce ma ocup, nu avea 3-4 animatoare până acum. Lui, sigur, nu i-ar placea să stea lânga o femeie de casa.", a povestit Andreea pentru enational.ro.

Andreea Bododel topless la mare [Sursa foto: Imagini paparazzi]

După ce a divorțat de Tibi Bălan, Andreea Bododel s-a iubit cu Ionel Dănciulescu. Relația a fost oficializată de către directorul general al clubului Dinamo, care a postat o fotografie pe o rețea de socializare alături de brunetă.