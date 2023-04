Prin ce a trecut Ileana Sterp cu puțin timp înainte să nască! Și-a făcut bagajele și a plecat acasă la mama Geta: „M-am simțit depășită de situație. Am răbufnit în plâns” EXCLUSIV

In articol:

Pe 22 aprilie s-a mărit familia Sterp, după ce Ileana a adus pe lume cel de-al doilea copil, un băiat. Tânăra este acum mai împlinită și mai fericită ca niciodată, mai ales că totul a decurs foarte bine la naștere.

Însă ce nu știe multă lume este faptul că, dincolo de pozitivitatea pe care a afișat-o mereu Ileana în online, cât timp a fost însărcinată lucrurile nu au fost mereu numai roz în ceea ce o privește pe sora

lui Culiță. Abia acum s-a aflat totul.

Prin ce a trecut Ileana Sterp cu puțin timp înainte să nască [Sursa foto: Captura video]

Ileana Sterp a trecut prin perioade grele înainte să nască

Conform WOWnews, Ileana Sterp a avut o mică posibilă depresie, după cum spune chiar ea, înainte să devină mamă pentru a doua oară.

Deși soacra și soțul sunt foarte implicați în creșterea Carlei și în treburile gospodărești, în cele nouă luni a fost un moment în care bruneta a cedat.

Acela a fiind momentul când, cu tot ajutorul oferit de cei dragi, Ileana Sterp a pus mâna pe telefon și și-a sunat mama, izbucnind în hohote de plâns și dând frâu liber lacrimilor, slăbiciunilor, oboselii acumulate și stresului.

Iar cum sufletul unui părinte nu este făcut să reziste să-și vadă copilul la pământ, mama Geta a luat imediat atitudine. Femeia și-a chemat fiica acasă, în satul natal, și în doar câteva zile Ileana s-a simțit mult mai bine.

Ea spune că mama Geta a ajutat-o cu fata, s-a ocupat de treburile casnice, plus că și iubirea și sprijinul pe care i le-a oferit au contat mult din toate punctele de vedere, chiar și psihic, dacă a fost vorba de o depresie.

„Foarte mult mă ajută soacra mea, locuim la 2 km distanță, cam ea e pionul principal, ea mă ajută cel mai mult. Dani, soțul meu, e foarte implicat și el. Când e acasă sau când vine de la lucru se joacă cu Carla, se implică, nu știu ce m-aș face dacă nu ar fi un soț care să mă ajute, să mă înțeleagă. Mai merg pe la mama, mai stau și la ea. Când mă duc, stau câteva zile pe acolo. Chiar am avut într-o zi niște stări foarte nașpa. Nu știu dacă pot să o numesc depresie, mama zice: „Ce depresie, nu ai nicio depresie”. Am sunat-o și pur și simplu m-am simțit depășită de situație, mă simțeam rău, Carla voia numai în brațe, am răbufnit așa în plâns și mi-a zis: <Gata, fă-ți bagajele și hai. Hai la mine să-ți revii>. Și m-am dus câteva zile în satul unde stă mama și chiar mi-am revenit. Mama s-a ocupat de Carla, a fost cu ea numai pe afară pe la animale, a fost bine”, a spus Ileana Sterp, în emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”.