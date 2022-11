Prin ce trece Ramona Olaru în aceste momente?! Ultimul mesaj postat de asistenta TV le-a ridicat semne de întrebare fanilor: „

In articol:

Ramona Olaru se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite prezentatoare TV de la noi din țară, iar de când a început să apară pe micile ecrane, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

De asemenea, blondina este foarte activă în mediul online, în special pe Instagram, acolo unde îi ține la curent pe fani cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Ei bine, de precizat este că, Ramona Olaru și-a obișnuit urmăritorii să posteze fel și fel de mesaje pe InstaStory, multe făcând referire la situații din viața sa, în timp ce altele se referă doar la situații generale. Astfel, recent, vedeta a postat din nou o fotografie cu un mesaj, fanii ducându-se direct cu gândul la faptul că asistenta TV nu trece printr-o perioadă prea bună.

„Puternic e acela care poate să se comporte normal, când de fapt în el se dă al 3-lea război mondial.” , a fost mesajul postat de Ramona Olaru, pe pagina personală de Instagram.

Ce relație are Ramona Olaru cu mama lui Cătălin Cazacu

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, însă pe cât de frumoasă, pe atât de năbădăioasă. Cei doi au trecut prin mai multe despărțiri de moment, însă mereu s-au întors unul în brațele celuilalt.

De asemenea, cu ceva timp în urmă, cunoscuta asistentă TV a vorbit despre relația pe care o are cu viitoarea sa soacră, despre care a spus că este una foarte bună.

„Da, am cunoscut-o pe mama lui încă din primele luni și ne înțelegem chiar foarte bine, spre disperarea lui. Zice că la starea pe care o are acum, la faptul că și-a găsit o femeie pe care să o iubească, a contribuit mult și maică-sa, dar nu spune că a contribuit ci parte din vină are și maică-sa! Asta spune el tot timpul.”, a mărturisit Ramona Olaru, conform Playtech.ro.

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu [Sursa foto: Instagram]