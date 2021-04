Principele Nicolae împlineşte 36 de ani. De ce nu a fost recunoscut ca ruda de Regele Mihai

In articol:

Principele Nicolae împlineşte 36 de ani. Nicolae de România este cel mai mare nepot al fostului Rege Mihai I al României.

Principele Nicolae sau Nicholas Medforth-Mills este născut pe 1 aprilie 1985 în Elveția. Nicolae de România împlineşte 36 de ani şi este nepotul cel mare al fostului rege Mihai I al României.

Principele Nicolae s-a născut și a crescut în străinătate şi a vizitat România în 1992, cu ocazia primei vizite a bunicului său după începutul exilului din 1948.

Principele Nicolae alături de soţia sa

Pe 1 aprilie 2010, atunci când Nicholas Medforth-Mills a împlinit vârsta de 25 de ani, a primit titlul de Principe al României, cu rangul și apelativul de Alteță Regală.

Nepotul regelui Mihai a fost susţinut financiar în timpul studiilor din Marea Britanie de către mătuşa sa, Principesa Margareta. Principele Nicolae a învățat limba română, a participat la activități publice ale familiei sale și a fost implicat în acțiuni caritabile.

Printr-un document semnat la 1 august 2015 și intrat în vigoare imediat, Principelui Nicolae i-au fost retrase titlul și calificativul și a fost exclus din linia de succesiune la tronul României.

Nicolae de România este fiul Principesei Elena a României și al profesorului doctor Robin Medforth-Mills. Nicolae era al treilea în ordinea de succesiune la tronul României conform ultimului Statut regal din 2007, un act considerat de unii ca fiind nedemocratic, potrivit wikipedia.org.

De ce Regele Mihai i-a retras titlul Principelui Nicolae

Nicoleta Cîrjan, fosta iubită a lui Nicholas Medforth-Mills a declarat că Principele Nicolae ar fi tatăl copilului ei, născut pe 10 februarie 2016.

Mai mult decât atât, acțiunile tânărului de la momentul respectiv au condus la pierderea titlului de „alterță regală”, iar Regele Mihai l-a exclus din linia de succesiune.

Principele Nicolae a refuzat la momentul respectiv să recunoască copilul, fiind convins că nu este al său. Nicolae al României a cerut un test de paternitate, pe care într-un final Nicoleta Cîrjan a acceptat să îl facă, iar rezultatul a ieșit pozitiv.

„În urma insistențelor mele de a face testul privind stabilirea paternității presupusului meu copil, doamna Nicoleta Cîrjan a acceptat realizarea acestuia. Rezultatul a fost pozitiv, reieșind că sunt tatăl copilului ei. Având în vedere contextul în care acest copil a venit pe lume, faptul că nu am avut o relație cu mama acestuia, mi-am asumat responsabilitatea legală față de acesta. Din rațiuni care țin de protejarea intereselor superioare ale copilului, consider că orice aspect legat de viață acestuia este de natură strict privată. Din dorința expresă de a proteja copilul și pentru a nu-l supune niciunui risc mediatic sau de bullying am decis să încetez orice alte comentarii pe marginea acestui subiect”, a scris la acea vreme Principele Nicolae pe reţelele de socializare, potrivit Viva.ro.

Principele Nicolae s-a căsătorit în 2018

În anul 2018, Principele Nicolae şi iubita sa, Alina Binder, s-au căsătorit. Nunta dintre Nicolae al României şi Alina Binder a avut loc pe 30 septembrie la Sinaia. La ceremonie au participat mai mulți reprezentanți ai nobilimii europene, însă nu și membrii Casei Regale a României.

Nepotul Regelui Mihai și Alina au apărut pentru prima data în public în 2016, la botezul copilului Prințului Jean de Orleans. Cei doi se pare că s-ar fi cunoscut cu mai mult timp în urmă, în 2014, relatează Digi24.ro.

”Alina este o persoană foarte specială pentru mine şi îmi doresc ca împreună să păşim într-un nou şi asumat capitol al vieţii noastre. De asemenea, suntem încrezători că valorile morale pe care le-am moştenit de la familiile noastre vor constitui piatra de temelie a unui viitor fericit împreună. Am cerut acordul părinţilor domnişoarei Binder, aceştia dându-ne încuvinţarea şi bucurându-se alături de noi. De asemenea, am împărtăşit fericita veste bunicului meu, Majestatea Sa Regele Mihai şi familiei. Suntem încântaţi că am primit binecuvântările şi mesajele Lor de felicitare”, a scris Principele Nicolae, odată cu marele anunț, potrivit sursei citate anterior.