Prins cu 189 km/h, Selly susține că agenții l-au învățat să dea în judecată Poliția! ”Le-am făcut video pentru copiii lor”! Vloggerul continuă procesul pentru permis

In articol:

Selly nu se lasă, deși recunoaște că a fost prins conducând cu 189 km/h și că polițiștii aveau tot dreptul să-i rețină permisul.

Selly a recunoscut că vina îi aparține, dar...

Deși a făcut un vlog în care și-a recunoscut greșeala, vloggerul a făcut apel la decizia judecătorilor prin care îi respingeau contestația.

WOWbiz.ro a scris în premieră, în urmă cu câteva săptămâni că Selly a dat în judecată poliția rutieră, invocând o posibilă defecțiune a aparatului radar dar și faptul că agentul care i-a completat procesul verbal, a scris urât. El a cerut în instanță anularea procesului verbal, însă judecătorii i-au respins cererea.

Citeste si: Câți bani câștigă Selly din YouTube? Vloggerul a spus pentru prima dată: "Variază mult..."

Selly a răspuns printr-un material video postat pe vlogul lui în care spune că tocmai polițiștii care l-au amendat l-au învățat să conteste măsura în instanță pentru a câștiga timp și pentru a mai putea rămâne șofer.

Selly: ”M-am împrietenit cu polițiștii și le-am vorbit de educație”

El și-a cerut scuze, totuși, și a spus că nu obișnuiește să circule cu viteză doar că în ziua respectivă trebuia să rezolve ceva urgent.

Citeste si: S-a aflat cine este femeia care a atacat-o pe Mirela Vaida: „Îmi este teamă”- bzi.ro

”Cât timp am făcut etilotestul și drugtestul, ambele negative, m-am împrietenit cu polițiștii, am început să povestesc despre misiunea mea de a schimba educația din România, despre vloggurile pe care le fac. Ei mă știau, le-am făcut și salut video pentru copii: ”Salut, Marius, mă bucur mult că te uiți la mine, te aștept la următorul concert 5Gang, sunt aici cu tatăl tău, nu uita să asculți de părinți”... Taică-său, care îmi luase permisul, mă înțelegeți? Adică situația în care eu am fost pus. Și ei mi-au zis că fac contestație. Că noi, împrietenindu-le, le-am zis: ”sincer vă spun, faceți lucrul corect că-mi luați permisul, dar mă puneți într-o situație foarte nasoală pentru că eu am foarte multe drumuri de făcut, călătoresc foarte mult cu mașina și acum va trebui să vin cu tata pentru că trebuie să mut lucruri de la Craiova la București”. Și ei mi-au zis: ”fă, tată, contestație... Faci contestație, stai liniștit, mai ai un an de zile de permis, relaxat și după aia, când o să ai o perioadă mai puțin aglmoerată, pierzi contestația și stai și tu 3 luni fără permis”. Și eu am zis: ”Bă, aveți dreptate”. Deși nu e corect să faci contestație atunci când tu știi că ai greșit ”, a povestit Selly pe canalul său de Youtube.

Vloggerul a mai spus că nu el a fost cel care s-a legat de scrisul urât al agentului ci avocatul care l-a reprezentat în proces.

”Avocatul a invocat că polițistul a scris urât”

”Eu știu că am greșit, nu contest corectitudinea, măsura a fost corectă. Ideea e că nu puteam să pierd permisul atunci, aveam o perioadă foarte full de deplasări, era și vară, voiam și eu, ca tot omul să merg la mare, să am câteva zile să mă recreez. Știu că o să pierd permisul, dar vreau să fac contestație și să-l pierd atunci când o să fiu mai pregătit.

Citeste si: Iulia Albu, atac dur la adresa lui Selly după ce a folosit un cuvânt jignitor: ”O doză mare de ipocrizie”

Din această cauză, eu am sunat un avocat și l-am angajat să facă contestaie. După care, eu am stat așa, n-am știut ce s-a mai întâmplat. Nu știam că avocatul a scris în contestație că polițistul a scris urât și că era aglomerată autostrada. Asta cu polițistul care a scris urât, sincer... a scris cam urât. Adică m-am uitat pe procesul verbal, a scris groaznic polițistul ăla, abia înțelegi ce scrie pe proces. Deci, mi se pare chestia asta oarecum întemeiată. Ideea e că nu sunt eu idiot să contest scrierea unui polițist în instanță dar asta a scris avocatul pentru că avea șanse cu chestia asta”, a mai spus Selly.

Selly ar putea rămâne pieton

La doar o săptămână după apariția vloggului, Selly a făcut apel la decizia Judecătoriei Găești, semn că nu este încă pregătit să rămână pieton. Primul termen va avea loc pe 14 aprilie iar tânărul are șanse mari ca dosarul să se finalizeze spre vară, iar în cazul în care nu va câștiga, va rămâne fără permis exact în perioada estivală.