Prins în fapt! Iulian Miu, fostul stelist, a încercat „să se inspire” la examenul pentru obținerea carnetului de antrenor

Iulian Miu a fost și el prezent la examenele pentru obținerea carnetului de antrenor, dar potrivit surselor, a fost prins în timp ce încerca să fraudeze, inspirându-se de la un alt coleg.

Omul de la care Iulian Miu ar fi vrut „să se inspire” se pare că ar fi Gabriel Cânu, însă a fost prins de supraveghetori și mutat în prima bancă.

„Domnule Miu, văd că vă place vorba. Ia treceți dumneavoastră în fața aici să aveți o privire de ansamblu a sălii!”, i-a spus supraveghetorul lui Miu, potrivit sursei de mai sus.

Iulian Miu nu și-a îndeplinit promisiunea făcută

În anul 2021, fostul fundaș declara că va avea demisia de la CSA Steaua pe masa conducerii dacă FCSB va ajunge să dispute pe arena din Ghencea, însă nu și-a mai onorat promisiunea după ce FCSB a disputat anul acesta primul meci pe stadionul „Steaua”.

„ Am zis că-mi dau demisia dacă intră atunci pe Ghencea. Sunt doi ani de atunci. Eu am zis că-mi dau demisia atunci dacă intră FCSB pe Ghencea, dar de atunci au trecut doi ani, s-au schimbat multe. Am mai semnat un alt contract între timp. Eu atunci am zis că dacă intră… aveam informații clare că nu intră. Eu îmi dădeam demisia dacă intra FCSB pe Ghencea atunci sau în următorul an, dar după doi ani…Ce facem?

Eu am un contract semnat, să plece alții, nu eu. Eu nu-mi doresc să joace FCSB acolo. Îți dai seama că nu poți să vorbești ceva atunci și să se întâmple peste 10 ani. Nu am de ce să-mi dau demisia acum, am un proiect pe care l-am început”, a declarat Iulian Miu, încercând să își motiveze neîndeplinirea promisiunii.

Bănel Nicoliță, suferă cu fiecare pas greșit al FCSB-ului

Fostul fotbalist al „roș-albaștrilor” a declarat că nu e capabil să mai treacă peste încă un sezon în care FCSB nu este campioană.

Formația dirijată des-a încurcat cu, remizând pe teren propriu, scor final 2-2, iar astfelar putea să se apropie la un singur punct după partida cu

Când FCSB a luat pentru ultima data titlul, Bănel Nicoliță încă active ca jucător.

„Eu unul sufăr în tăcere, sper ca anul ăsta să nu se mai întâmple să ajungem să pierdem din nou campionatul în ultimele două etape că mor”, a spus Bănel Nicoliță la Victory Cup.

„Nu am nicio emoție atâta timp cât sunt pe locul unu și am niște puncte acolo. 1, 2, 3 câte or fi. Și Cupa României e obiectiv, pentru că nu poți ști, nu știi 100% că iei titlul”, a declarat Gigi Becali.

În anul 2015, sub comanda tehnicianului Constantin Gâlcă, FCSB cucerea toate trofeele din fotbalul românesc.

„Îmi doresc ca FCSB să ia campionatul. Am convingerea că o va face, pentru că e o secetă mare”, este de părere Sorin Ghionea.