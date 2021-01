”Prințul” Adrian Cristea a dat terenul de fotbal pe cafenelele de fițe și sudează trabucurile ”like a boss”! Ce s-a ales de talentatul mijlocaș?

Adrian Cristea s-a schimbat enorm după ce s-a lăsat de fotbal.

Paparazzi WOWbiz.ro au surprins imagini incredibile cu unul dintre cei mai talentați fotbaliști din generația lui Adrian Mutu, care însă nu a avut șansa sau ambiția acestuia. Adrian Cristea, poreclit ”Prințul”, marchează acum doar pe la cafenelele de fițe din Capitală, acolo unde ”sudează” trabucurile în stil de mare boss.

Adrian Cristea s-a iubit cu Bianca, Tania, Denisa...

Adrian Cristea are 37 de ani,însă nu mai joacă de câțiva ani buni fotbal . Prea multe femei frumoase și celebre i-au trecut prin viață ”prințului” ca acesta să mai poată fi la înălțime și din punct de vedere sportiv. Acum, Cristea are câteva kilograme în plus, a schimbat echipamentul sportiv pe costumul de fițe și este în continuare un burlac convins. Nici o verighetă nu se poate vedea pe inelarul fostului sportiv.

Adrian Cristea s-a iubit cu Bianca Drăgușanu timp de un an, cu Tania Budi, cu designerul Maria Păuna sau cu Denisa Nechifor, alături de care are și o fetiță. De asemenea, prin patul și viața lui Cristea au mai trecut Silvia Pop (fosta soție a lui Ioan Timofte), Carla Oloș, Denisa Boțcari sau Mariana

Roșca.

A făcut bani din pariuri sportive

Nimeni nu prea mai știe ce face, în prezent, Adrian Cristea și din ce își câștigă existența. Deși are relații bune în lumea sportului (a rămas prieten bun cu Adrian Mutu), Cristea nu a părut interesat de o carieră de antrenor. Anul trecut, ”Prințul” a dezvăluit că este înnebunit după pariuri sportive și că a reușit

să câștige mulți bani, însă a și pierdut sume importante.

”Acum mai joc la pariuri. Pasiunea mi-a venit după ce m-am lăsat de fotbal. Atunci am început să joc, dar sume infime. Am mai jucat și câștigat. Am câștigat și 5.000 euro. Am jucat pe tenis, pentru că îmi place.

Adrian Cristea, surprins la cafenea

Pariurile sunt un tsunami pe care nu-l poți opri indiferent de amenzile pe care le dai. Cineva dacă vrea să facă ceva, nu face pe contul lui de pariuri. Dacă vrea să parieze împotriva propriei echipe, nu pariază el, ci pune pe altcineva”, a dezvăluit Adrian Cristea în urmă cu un an și jumătate, la GSP Live.