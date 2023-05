”Prințul” Adrian Cristea are o nouă iubită! Cine este femeia care i-a furat inima fostului fotbalist? Este din Cluj și arată senzațional! GALERIE FOTO

In articol:

Adrian Cristea era considerat un adevărat Don Juan în perioada în care era jucător. Fost campion cu Dinamo și FCSB, ”Prințul” puncta atât pe gazon, cât și dincolo de el.

”Prințul” Adrian Cristea are o nouă iubită! A fost studentă la Drept și lucrează în domeniul imobiliar

Relațiile pe care le-a avut cu Bianca Drăgușanu sau Denisa Nechifor, femeia care i-a dăruit și o fetiță, au fost amplu prezentate de ziarele de cancan, iar imaginea lui de cuceritor a rămas în memoria celor care i-au urmărit cariera sportivă, dar și viața amoroasă.

În ultimii ani însă, Adrian Cristea a ieșit din lumina reflectoarelor! Bărbatul, cândva mediatizat excesiv, a decis că este mai bine pentru el să stea mai retras și să își vadă de drumul lui fără să facă vâlvă. Mai mult, dacă ar fi să ne luăm după declarațiile sale, fostul jucător duce o ”viață de pensionar”, care îi conferă liniște cu adevărat.

Și totuși informațiile despre viața lui Adrian Cristea continuă să apară. ”Prințul” are o nouă iubită, susține gsp.ro! Este vorba despre Andreea Roșca, o frumoasă femeie din Cluj, oraș în care ex-jucătorul s-a stabilit de ceva vreme. Tânăra a studiat la Facultatea de Drept, însă, preferă să aibă afaceri în domeniul imobiliar, este pasionată de călătorii și de sporturile pe apă.

Andreea Roșca, noua iubită a lui Adrian Cristea [Sursa foto: Instagram]

Ea este iubita lui Bernardo Silva, portughezul de la Manchester City care a umilit-o pe Real Madrid în semifinalele UEFA Champions League! Când a anunțat nunta?

Citeste si: Cum se comportă Bursucu în relația cu Andreea. Prezentatorul TV și-a recunoscut toate defectele: „Ne-am și despărțit la un moment dat”- kanald.ro

Citeste si: Alertă la nivel mondial Ne apropiem de pragul critic- stirileprotv.ro

Adrian Cristea, campion cu Dinamo și cu FCSB, s-a retras din fotbal și din showbiz

Adrian Cristea a jucat de-a lungul carierei sportive la Poli Iași, Dinamo, U Cluj, Petrolul, Standard Liege, FCSB și Concordia Chiajna. ”Prințul” a câștigat două titluri cu două mari cluburi din România, cu Dinamo în anul 2007 și altul cu FCSB în 2014. Cristea mai are în palmares și o Cupă a României, câștigată cu Petrolul în anul 2013, dar și prezențe în echipa națională, iar cota lui de piață în 2009, potrivit Transfermarkt, a fost de 3,2 milioane de euro.

Cu toate acestea, Adrian Cristea a preferat să iasă complet din fotbal și din lumea mondenă, unde era extrem de prezent.

” Sunt bine, m-am retras, am vrut să ies din această lume, am fost atâția ani în această lume și am zis că e decizia foarte bună pentru mine să mă retrag, să nu mai am treabă cu televiziunea, cu presa și cu lumea fotbalului. Mi-am dat seama că nu mă regăsesc în lumea aceasta și de asta am decis să mă retrag fără nicio problemă.

Nici în lumea fotbalului, cu toate că am avut o carieră, iar în showbiz nu văd rostul. Ar fi o lume fără esență. Nu mi-a fost greu deloc, probabil cu trecerea timpului și experiențele acumulate mi-a venit această idee. Nu duc lipsa, nu duc dorul, sunt foarte bine așa.

Citeste si: „Vom rămâne suflet lângă suflet” Anamaria Prodan a anunțat despărțirea de Flavius Nedelea- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 19 mai 2023. Ce sărbătoare este vineri? Este dezlegare la pește!- stirilekanald.ro

Citeste si: Ce spune presupusa „iubită” a lui Dinu Maxer despre relația dintre ei: "Ne înțelegem foarte bine. O să ne vedeți destul de des împreună". Cine e femeia care apare mereu alături de artist- radioimpuls.ro

Ce m-a dezamăgit? Nu pot să spun că m-a dezamăgit ceva, dar am văzut lumea aceasta și mi-am dat seama că nu pot face parte din ea. Nu cred că aș fi compatibil cu ce se întâmplă în lumea fotbalului. Glumind, sunt la pensie! Mă bucur de familia mea, de fetiță, vizitez prietenii. O viață liniștită și plictisitoare ”, a declarat, anul trecut, Adrian Cristea pentru digisport.

Adrian Cristea are o nouă iubită [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Imagini rare cu Victor Becali! Ce a făcut afaceristul, imediat după ce a scos un teanc de cash din bancomat. Banii sunt o problemă pentru el| EXCLUSIV