Prințul Harry, din nou în lumina reflectoarelor! Ducele de Sussex a făcut o serie de dezvăluiri cutremurătoare în cadrul ultimului documentar în care apare: „Nu puteam să plâng”

Ducele de Sussex revine în lumina reflectoarelor. Mai precis, Prințul Harry apare în cadrul unui serial documentar de pe o platformă cunoscută de streaming. Este vorba despre seria „Invictus: Trup și Suflet”, acolo unde a vorbit deschis despre traumele din viața sa, de la durerea provocată de pierderea mamei sale la o vârstă fragedă și până la efectele serviciului militar din Afganistan.

Prințul Harry, despre traumele din viața sa

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Ducele de Sussex nu a avut nici pe departe o viață lipsită de griji sau momente de cumpănă. Cu toate acestea, fără îndoială, unul dintre cele mai dificile și traumatizante momente prin care a trecut a fost chiar pierderea mamei sale. Avea doar 12 ani când Prințesa Diana a pierdut lupta cu viața într-un accident teribil. În serialul „Invictus: Trup și Suflet”, Prințul Harry a vorbit despre această etapă nefericită din viața sa, dar și cât de mult l-a afectat pe parcurs anilor.

„A-mi pierde mama la o vârstă atât de fragedă a fost o traumă pe care nu am fost niciodată conștient. Nu am discutat-o, nu am vorbit despre asta și am suprimat-o așa cum ar fi făcut-o majoritatea tinerilor(...) nu puteam să plâng, nu puteam simți, nu știam asta la momentul respectiv”, a mărturisit Prințul Harry.

Fără doar și poate, a fost o etapă traumatizantă și greu de digerat pentru un copil de doar 12 ani, tocmai de aceea, Ducele de Sussex a mai adăugat și faptul că atunci nu era conștient de sentimentele sale.

Prințul Harry, mărturisiri dureroase în cadrul ultimului documentar [Sursa foto: captură video]

De asemenea, dat fiind faptul că a fost nevoit să depășească astfel de obstacole, Prințul Harry a tras și un semnal de alarmă cu privire la importanța terapiei și a sănătății mintale. Mai mult decât atât, a mai spus și că, de cele mai multe ori, foarte multe persoane ajung la specialist atunci când nu mai găsesc scăpare.

„Cu cât îi face pe oameni să se simtă mai inconfortabil, cu atât mai mult trebuie să vorbim despre asta(...) Din păcate, ca majoritatea dintre noi, prima dată când te gândești cu adevărat la terapie este atunci când stai întins pe podea și probabil că îți dorești să te fi ocupat înainte de unele dintre aceste lucruri”, a mai spus Ducele de Sussex.

De menționat este faptul că „Jocurile Invictus” reprezintă o competiție sportivă care a fost înființată de către Prințul Harry, dedicată militarilor, femeilor și persoanelor invalide.