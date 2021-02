Priscilla Oghenovo, afro dance spectaculos la Românii au Talent, sezonul 11! Nigerianca a venit în România ca să studieze medicina

In articol:

Priscilla Oghenovo, afro dance spectaculos la Românii au Talent, sezonul 11! Concurenta din Nigeria i-a uimit pe jurați cu mișcările sale.

Frumoasa Priscilla Oghenovo a venit la Românii au Talent, sezonul 11, cu un număr spectaculos de dans afro, care i-a impresionat pe jurați. Tânăra nigeriancă locuiește în Sibiu și este studentă la medicină.

”Mă numesc Priscilla Oghenovo sunt din Nigeria, dar locuiesc în Sibiu. Am 22 de ani și sunt studentă la Facultatea de Medicină din Sibiu. Am ales facultatea de medicină pentru că nu îmi place să văd oameni care suferă de boală. De mică am vrut să fiu un medic bun și să ajut oamenii”, a mărturisit nigerianca.

Priscilla Oghenovo, patru de ”DA” la Românii au Talent, sezonul 11

Priscilla Oghenovo a primit patru de ”DA” și a trecut în etapa următoare. Cei patru jurați: Andi Moisescu, Andra, Alexandra Dinu și Florin Călinescu, s-au întrecut în complimente la adresa frumoasei africance.

”Ești minunată, ești frumoasă și dansezi foarte bine”, a spus Andra.

”Dansul ăsta nu este despre abilități tehnice, e mai mult despre energia și vibrația pe care o împărtășești. Îmi place foarte mult. Felicitări!”, a spus Alexandra Dinu.

”Ne-ai vrăjit Priscilla, ai patru de DA și ne vedem în etapa următoare”, a adăugat Andi Moisescu.

Andi Moisescu le-a explicat colegelor sale de juriu cum aceste dansuri creează o energie aparte și cum se naște starea de bine.

”Eu zic că de la tribal pleacă toată noima dansului pentru că oamenii când fac aceeași mișcare în sincron se creează un tip de energie aparte de care ei toți se bucură și le dă un sentiment de apartenență”, le-a povestit Andi Moisescu, colegilor săi de juriu.