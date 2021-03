Priveghi în pandemie cu zeci de persoane și amenzi fără număr! Totul a fost transmis live pe internet. Cum au fost sfidați polițiștii din Vaslui

In articol:

Călin Secretar, în vârstă de 50 de ani, membru al clanului Sandu din Murgeni, s-a stins din viață în urma unui infarct, în Franța. Decedatul a avut parte de un priveghi cu zeci de persoane în plină pandemie. Și de parcă nu ar fi fost de ajuns, persoanele prezente nu au respectat normele în pandemie de coronavirus.

Măștile de protecție și distanțarea fizică nici n-au existat Întregul spectacol de la priveghiul familiei de romi, din Simila-Zorleni, judetul Vaslui, a fost transmis live pe Facebook.

Maneliști cunoscuți le-au oferit persoanelor prezente la priveghiul lui Secretar, numai cântece de jale, chiar și dedicații, toate transmise în direct în mediul online. Oamenii legii au încercat să-i convingă pe membrii familei să-și plângă mortul în liniște și să respecte regulile de protecție împotriva coronavirusului. Polițiștii au stat aproape de casa decedatului, pentru a se asigura că totul decurge așa cum membrii familiei lui Secretaru promiseseră. Totul s-a schimbat în câteva ore, după ce și-au încălcat toate promisiunile făcute autorităților. Manelele au început să răsune din nou, iar live- urile au pornit pe Facebook!

Ce spun autoritățile

Atât polițiștii, cât și jandarmii din Bârlad și Vaslui au supravegheat zona în care se afla casa decedatului și acolo unde oamenii au făcut din priveghi o adevărată paranghelie pe timp de pandemie de coronavirus.

" In urma aparitiei in spatiul public, pe o retea de socializare, a unui material, despre un eveniment desfasurat in localitatea Simila, comuna Zorleni, Compartimentul Informare si Relatii Publice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui este abilitat sa comunice urmatoarele: Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, impreuna cu jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vaslui au monitorizat situatia inca de la aparitia primelor date despre eveniment.

Priveghi în pandemie cu zeci de persoane și amenzi fără număr[Sursa foto: Vremea Nouă]

In acest moment, se desfasoara activitati specifice in vederea asigurarii si mentinerii ordinii si linistii publice. Totodata, au fost demarate verificari pentru identificarea persoanelor care nu au respectat prevederile legale si recomandarile politistilor, pentru prevenirea si combaterea raspandirii COVID-19, cat si pentru luarea masurilor legale", a transmis Bogdan Gheorghita, purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui. Până ieri, polițiștii din cadrul IPJ Vaslui au dat 39 de amenzi contravenționale, în valoare de 61.600 lei participanților la priveghi.