Proaspăt venit în România, CRBL are de gând să se întoarcă în Spania? De ce nu îi mai place artistului să stea în țară: "Bărbosul de sus ne trimite în anumite direcții" | EXCLUSIV

In articol:

CRBL se numără printre cei mai iubiți și îndrăgiți artiști de la noi din țară, iar acesta a intrat în sufletele fanilor săi prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu. Piesele lui sunt hituri și au milioane de vizualizări și aprecieri.

CRBL, mândru de fiica lui

Alessia, fiica Elenei și a lui CRBL are deja 12 ani și se comportă ca atare. Când pleacă de acasă, părinții nu îi duc grija, pentru că au încredere mare în ea. Iată ce se întâmplă, totuși, în privința școlii. Fiica artistului studiază într-un sistem diferit.

"Alessia are 12 ani, începe să stea acasă și singurică, două-trei ore nu se întâmplă nimic, abia se mulțumește și ea că scapă de noi. Știe unde sunt dulciurile, internetul e la discreție. Chiar avem bază în ea. Crește și o face frumos. La noi cu școala e puțin diferit, pentru că Alessia învață în sistem britanic, continuă ce a început, adică nu se lovește de schimbările astea din sistemul învățământului, de la an la an școala este altceva, oricum și vine cu surprizele de rigoare.", a declarat CRBL, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: De ce sunt mai puține flori la moartea Reginei Elisabeta a II-a, față de moartea Prințesei Diana- kfetele.ro

Citeste si: Ultima imagine cu Regina Elisabeta in public. Detaliul pe care multi l-au ignorat..- bzi.ro

CRBL se întoarce în Spania?

CRBL și familia lui au locuit mult timp în Spania, însă de curând s-au întors în România.

Se zvonește că cei doi locuiesc în chirie, iar lucrurile nu mai sunt foarte roz pe parte financiară. Artistul ne-a declarat dacă este posibil să se întoarcă pe meleagurile spaniole sau își continuă activitatea la noi în țară.

"Cuvântul definitiv e greu la noi. Ne-am întors. Pentru cât timp și unde o să ne mai poarte viața după, nu știm. Știe doar Bărbosul de sus care se uită la noi și ne trimite așa în anumite direcții. Abia așteptăm să vedem unde, cum și când. Nu ne plac regretele, nu ne place să ne plictisim, avem o viață colorată, dacă am povesti pentru o carte, pentru un film, sunt foarte multe de povestit.", a mărturisit CRBL, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Dacă aveți mai multe informații pe acest subiect, nu ezitați să ne contactați pe adresa de mail [email protected]!