„Probabil este o eroare” Prima reacție a Biei Khalifa după ce a fost dată în judecată. Cum explică blonda suma uriașă pe care o are de plătit

In articol:

Bia Khalifa are din nou probleme cu legea. Recent, Bia Khalifa a fost chemată din nou în fața instanței pentru un alt proces. Dacă mulți s-ar fi așteptat ca acesta să fie legat tot de scandalul dintre ea și fostul său iubit, Fulgy, ei bine se pare că acum este vorba de cu totul altceva.

Blondina a fost dată în judecată de către o firmă de internet, telefonie mobilă și cablu pentru neplata facturilor timp de aproape un an de zile, ceea ce o face acum datoare cu 10.000 de lei.

În urma acuzațiilor aduse asupra sa, creatoarea de conținut pentru adulți a făcut primele declarații dorind să facă lumină în acest caz.

Citește și: „O să-ți fac probleme mari” Bia Khalifa, amenințată pe internet, după ce s-a despărțit de Fulgy! Tânăra a făcut plângere la poliție

Bia Khalifa, despre procesul cu firma de telefonie mobilă

Fosta iubită a lui Fulgy spune că, de fapt, nu ea este implicată în această chestiune care acum a ajuns să fie de natură juridică, ci altcineva sau poate fi vorba chiar de o eroare.

Citeste si: Mama Geta a făcut dezvăluiri emoționante chiar de ziua ei de naștere: „Mă simt singură. Același bărbat aș lua”. Mama fraților Sterp pare că nu a uitat de bărbatul care i-a fost alături atâția ani- kanald.ro

Citeste si: Oana Lis, diagnosticată cu cancer: „Nu aveam niciun simptom”. Cum se simte acum soția lui Viorel Lis- stirileprotv.ro

Concret, Bia susține că este doar o coincidență de nume, căci ea nu deține niciun contract cu firma în cauză.

„Eu folosesc o altă companie de telefonie de ani de zile, sunt la zi cu toate plățile. Am sunat la firma care m-ar fi dat în judecată și am introdus CNP-ul pentru a vedea dacă am vreun contract pe numele meu, nu există nicio persoană înregistrată cu CNP-ul meu, probabil este o eroare. Altceva nu am ce să zic”, a mărturisit vedeta, potrivit Spynews.

Citește și: Bia Khalifa, în pericol?! Gestul disperat prin care pare că cere ajutorul fanilor. Toți s-au speriat când au văzut-o așa

Bia Khalifa, încurcată cu o altă persoană

Verificând de nenumărate ori cu ajutorul CNP-ului dacă are sau nu contract cu această firmă, Bia Khalifa consideră că totul este o eroare și că probabil s-a produs o confuzie de nume.

Influencerița susține că, dacă ar fi fost dată în judecată, ar fi trebuit să primească și o citație acasă, pe care de altfel nu a primit-o.

„Eu nu am avut contract la această firmă din viața mea. De când sunt în România eu folosesc o altă firmă de telefonie, nu aceasta. Cu siguranță e o confuzie de nume, căci dacă era vorba despre mine mă găseam cu CNP-ul, l-am introdus chiar de două ori, nu am primit nicio citație acasă”, a mia spus creatoarea de conținut pentru adulți.

Creatoarea de conținut pentru adulți Bia Khalifa [Sursa foto: Instagram]