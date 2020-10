Pacienti tinuti afara in frig la Piatra Neamt [Sursa foto: Captură YouTube]

După ce în urmă cu câteva zile au apărut imagini în care pacienţii suspecți de coronavirus veniţi la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean din Piatra Neamţ erau ţinuţi să aştepte în curtea spitalului şi câte 14 ore, unitatea spitalicească revine din nou în atenţia presei cu noi imagini care arată cum pacienţilor li se recolteză probe biologice pentru analize, tot în curtea spitalului.

Imaginile au fost publicate de către ziarul online TvMNeamt.ro:

Pacienții au fost ținuți afară, în frig

Un bărbat care stătea în curtea spitalului de multe ore a spus că i s-au recoltat probe de sânge sub cerul liber și de urină tot afară, în tufele de lângă spital. O femeie a fost filmată cu perfuzia tot afară, în frig, așezată pe un scaun pe asfalt, cu stativul lângă ea. (Vezi și: Pacienți Covid, ținuți ore în șir cu perfuzii în curtea spitalului, sub cerul liber, la Piatra Neamț. „Și un câine are o cușcă. Eu nu am”. Cazul, pe masa ministrului Sănătății)

„Am venit la 10:30 dimineața, nu contează asta, contează să intru. Am stat numai aici pe scaun, nu m-au primit înăuntru pentru că era ocupat. Au spus că locul meu este aici”, a spus un bărbat care aștepta în curtea spitalului de mai bine de 14 ore, pentru TVMneamț.

„Au zis să aștept până se fac locuri la spital, până când se eliberează, nu mi-au dat nimic. M-au dat afară din cort, au cazat pe alții. Sunt suspect de COVID, am venit cu salvarea de la Roman”, declară alt pacient.

„Nu sunt locuri și pentru asta trebuie să stăm afară pe un scaun. Parcă suntem niște câini în fața cuștii. Personalul a fost drăguț, a explicat că nu este vina lor”, a spus un bărbat, pentru ziarul local Vestea.

Niciuna dintre autoritățile responsabile nu a avut o reacție la această situație, însă după apariția imaginilor, însă, potrivit jurnaliștilor tvmneamt.ro, pacienții au dispărut din curte după câteva ore.