Problema cu care Roxana Vancea se confruntă după naștere. A vorbit abia acum despre asta, la 1 an de când a devenit mamă: "De la alăptat cred că e"

După ce a devenit mamă, Roxana Vancea nu a mai fost atât de activă pe rețelele de socializare. Bruneta a preferat să-și dedice tot timpul familiei și băiețelului ei, de care este nedezlipită.

Nu este singurul motiv pentru că vedeta a ales să "absenteze" uneori din mediul online. Ea mărturisește că după naștere s-a confruntat cu o mică problemă, căreia nu a reușit nici acum să-i dea de cap.

Roxana Vancea nu poate lua în greutate, după naștere

Roxana Vancea a avut o siluetă de invidiat pe toată perioada sarcinii. După naștere, însă, bruneta a vrut să mai pună câteva kilograme în plus, dar s-a confruntat cu o mică problemă. Vedeta susține că oricât ar mânca nu ia în greutate și a ajuns să fie de nerecunoscut: "Sunt slabă moartă. Am vrut să pun o poză cu Milan de pe pârtie, dar am renunțat, nu știai care-i mama, care-i copilul. Îmi confundai picioarele cu bețele lui de la schiuri. Mănânc non-stop, dar nu se pune.

Și noaptea mă trezesc și mănânc. De la alăptat cred că e. Am 45 de kilograme, la 1, 63 metri. Îl alăptez și acum pe cel mic. Pediatrul mi-a recomandat să continui până în primăvară, fiind perioada cu virozele. Am avut noroc, a avut o laringită și nu mânca nimic în afară de laptele matern. Îl durea gâtul și nu voia nimic.", a povestit Roxana Vancea, pentru playtech.ro.

Roxana Vancea nu se grăbește să revină pe micile ecrane

Roxana Vancea recunoaște că a primit, în ultimul timp, mai multe oferte pentru a participa la diferite emisiuni TV, dar a fost nevoită să le refuze. Fosta asistentă TV spune că momentan îi este imposibil să revină la TV, pentru că încă alăptează, iar fiul ei nu poate sta fără ea: "La mine e mai complicat. Cel mic e lipit de mine, mi-e foarte greu. Acum numai afară adoarme, trebuie să-l plimb în marsupiu. Am ajuns să fac vreo 20.000 de pași pe zi.

Numai la mine vrea, la Dragoș, nu. Doarme și vreo oră, dacă-l plimb. Dacă mă opresc, se trezește instant, trebuie să fiu numai în mișcare. Îl mai leagănă mama pe picioare să nu se trezească. Noaptea doarme cu mine în pat, e lipit de mine, cum mă mișc, se trezește.", a mai spus Roxana Vancea, pentru sursa citată.

