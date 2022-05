Problema cu care s-a confruntat Roxana Vancea în ziua în care și-a botezat copilul: „Stătea ca pe gard”. Ce i-a dat bătăi de cap brunetei

In articol:

Zi mare pentru Roxana Vancea! Astăzi, 21 mai, bruneta și partenerul său de viață, Dragoș Paiu, și-au botezat fiul, pe Zian. Creștinarea micuțului a venit cu emoții mari pentru părinți, iar Roxana Vancea a oferit o serie de declarații direct de la fericitul eveniment.

Proaspăta mămică a vorbit despre sentimentele și trăirile ce au încercat-o în această zi specială, dar și despre mica problemă cu care s-a confruntat în timpul evenimentului.

Ținuta brunetei i-a dat bătăi de cap

Roxana Vancea și Dragoș Paiu au decis să-și creștineze fiul în zi de sărbătoare, pe data de 21 mai. Ei bine, direct de la fericitul eveniment, bruneta și soțul său au oferit o serie de declarații, iar mămica a mărturisit că rochia pe care a purtat-o i-a cam dat bătăi de cap, căci a slăbit foarte mult, iar ținuta a stat ”ca pe gard”, după cum a afirmat chiar ea.

„A fost foarte cuminte (n.r. – Zian), a plâns foarte puțin…am avut emoții, recunosc. Am ales să purtăm toți ținută albă, eu am avut probleme cu rochia întrucât am slăbit foarte mult și stătea ca pe gard.”, a mărturisit Roxana Vancea, pentru Playtech.

Cum arată părinții Roxanei Vancea. Vedeta petrece Paștele în locul unde a copilărit

De asemenea, și Dragoș Paiu a vorbit despre creștinarea fiului său, iar acesta a mărturisit că nu a avut emoții prea mari, căci nu a avut

timp de acestea, asta pentru că se uita continuu după fiul său, pentru a vedea dacă este bine.

„Eu nu am avut timp să am emoții, mă uitam doar să văd dacă e bine piticul.”, a declarat Dragoș Paiu, pentru aceeași sursă.

Roxana Vancea și Dragoș Paiu [Sursa foto: Instagram]

Motivul pentru care cei doi părinți au ales această zi pentru creștinarea fiului lor

Roxana Vancea și Dragoș Paiu au decis să-și creștineze fiul în zi de sărbătoare, astăzi fiind sărbătoriți Sfinții Împărați Constantin și Elena, iar data nu a fost deloc una aleasă la întâmplare, căci azi, 21 mai, tatăl brunetei își serbează ziua de nume.

De asemenea, cei doi părinți au ales și o biserică ce poartă hramul celor doi sfinți. Roxana Vancea mai precizat că după creștinarea micuțului vor merge la un restaurant, acolo unde au comandat aperitiv și un tort, iar invitații vor avea posibilitatea să-și comande orice își doresc.

„Am ales această biserică pentru că poartă hramul Sfinților Constantin și Elena, azi e și ziua de nume a tatălui meu. Îl vom sărbători și pe el. Mergem la un restaurant din zonă, am comandat doar un aperitiv și un tort, fiecare își va comanda ceea ce dorește.”, a mai zis tânăra mămică.

Roxana Vancea și fiul ei, Zian [Sursa foto: Instagram]