Probleme în paradis?! Ce se întâmplă cu Iulia Vântur și Salman Khan: „Tot mă sună din India”

Zvonurile cu privire la relația Iuliei Vântur și Salman Khan nu îi dau pace vedetei. Frumoasa blondină a venit într-o emisiune tv pentru a face lumină în acest caz.

Iulia Vântur le-a închis gura răutăcioșilor, care zvoneau că relația dintre ea și Salman Khan a luat sfârșit.

Vedeta a mai povestit și motivul pentru care se află singură în România, dar și cine a însoțit-o în cea mai recentă vacanță, în Grecia.

Fiind o fire discretă, Iulia Vântur nu a vrut să intre prea mult în subiectul legat de situația ei amoroasă. Blondina care a cucerit India a întrebat, în schimb, de ce au apărut aceste speculații.

Mai mult, Iulia Vântur a dezvăluit și câteva dintre planurile sale de viitor și motivele pentru care se află de una singură în România.

“ Mai am și niște lucruri de rezolvat în România, că doar vin rar, am venit după un an și ceva. Și e așa de bine acasă, să mă revăd cu prieteni, colegi, m-am văzut cu oameni pe care nu i-am mai văzut de ani de zile.(...) Nu mi-am făcut încă planuri de ziua mea. Nu știu cât voi mai sta în România, în funcție de cum rezolv lucrurile. ” a mărturisit frumoasa vedetă.

Cine a însoțit-o pe Iulia Vântur în vacanță?

Iulia Vântur a mai fost întrebată ce țară preferă dintre România și India. Vedeta a răspuns că ambele țări au un loc special în inima ei, însă a recunoscut că în România este mai multă

diversitate. Blondina se bucură că aici, în țara natală are toți prietenii de-o viață și familia.

Întrebată când se va întoarce în India, Iulia Vântur a spus că nu poate da un răspuns exact, pentru că are multe lucruri de rezolvat aici.

“ Toată viața mea e aici, am crescut, am trăit, am făcut de toate aici, dar clar o parte din viața mea e și în India. Amdânouă fac parte din viața și sufletul meu. E foarte clar că aici e mult mai divers, mai bogat, am toți prietenii de o viață aici, familia. Tot mă sună din India când mă întorc, pentru că piesele au fost de succes și au tot venit oferte pentru piese noi, mai trebuie să filmez și clipuri și să finalizăm un proiect care mie îmi e foarte drag .” A mai spus vedeta în emisiunea tv.

Iulia Vântur a povestit și despre o experiență tare plăcută în Grecia, unde a fost cu câteva prietene de ale ei. Vacanța a fost una relaxantă, dar și stresantă, după cum chiar ea a mărturisit.

“ Am fost în Grecia. Prietenele mele stabiliseră o vacanță înainte să ajung eu în România și am făcut în așa fel încât ne-am adunat rând pe rând și ne-am întâlnit ca niciodată toate în vacanță în Grecia. A fost cumva relaxant și stresat. Nu știu dacă am avut vreodată o vacanță așa cu toate fetele. Au fost vreo cinci fete, a mai venit o prietenă de-a mea și din State. Am stat opt zile. Inițial am zis că stau patru zile. Am fost în Mykonos patru zile și patru zile în Atena .” a spus blondina care a cucerit India.