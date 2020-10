Răzvan Simion

Nici nu sunt de mult timp într-o relație și se pare că Răzvan Simion și actuala iubită au avut parte de o primă ceartă mai serioasă. Proaspăt îndrăgostiții au plecat împreună la munte, iar ceea ce trebuie să fie o vacanță de neuitat s-a transformat într-un moment destul de tensionat.

Răzvan Simion și actuala iubită, ceartă în prima lor vacanță

În weekendul acesta, prezentatorul de televiziune și-a luat iubita și au mers într-o vacanță la Vălenii de Munte. Cu toate că Răzvan a făcut tot posibilul să nu o deranjeze cu nimic pe partenera lui și s-a comportat cât mai frumos cu ea, frumoasa brunetă a fost deranjată de un lucru mai toate seară. Orice ar fi încercat să facă colegul lui Dani Oțil, femeia a stat bosumflată toată seara.

Răzvan Simion și actuală iubită

”Răzvan Simion părea să fie un client fidel și prieten cu patronul. De cum au ajuns în locație, gazdele i-au tratat regește pe cei doi. Doar că iubita prezentatorului de la Antena 1 părea extrem de nemulțumită, cu toate că Răzvan își dădea toată silința să-i facă pe plac. A stat bosumflată toată seara. Tot timpul a strâmbat din nas și părea că nimic nu-i convine. Când au ajuns în cameră, cei doi se pare că au «încins» o partidă zdravănă de ceartă din cauza comportamentului ei”, ne-a mărturisit o sursă din anturajul celor doi.

Lidia Buble și Răzvan Simion s-au despărțit

La începutul lunii iunie, Răzvan Simion anunța, în mediul online, despărțirea de Lidia Buble. Chiar dacă cei doi îndrăgostiți aveau o frumoasă relație, lucrurile s-au schimbat de-a lungul timpului, iar cântăreața ajunsese să nu mai fie fericită alături de prezentatorul de televiziune.

Răzvan Simion

”Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe mine pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical și în rest doi… foști iubiți… actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înțelept. Viață frumoasă, suflețel”, a fost mesajul lui Răzvan Simion.

