Probleme în paradis! Vulpița, geloasă pe vecina Iasmina! Care este situația între soții Stegaru: "Viorel ar defila cu ea..."

Vulpița, în lacrimi la televizor

De data aceasta, se pare că vecina Iasmina a pus ochii pe Viorel Stegaru. Vulpița tună și fulgeră și se gândește la faptul că femeia vrea să îi fure soțul. Deși soțul ei nu i-a dat niciun motiv pentru care să fie geloasă, se pare că vedeta nu a putut trece cu vederea cele întâmplate.

Vulpița, criză de gelozie din cauza vecinei

În cadrul emisiunii moderate de Marela Vaida, Vulpița a fost la un pas să plângă din cauza celor observate. Se pare că vecina Iasmina îi face ochi dulci de câteva zile soțului ei, iar Veronica a izbucnit, ba chiar a declarat că a fost deranjată de vizita primită de din partea acesteia.

„Vreau să fac singură, nu am nevoie de ajutor. Eu și cu Viorel. M-a deranjat vizita. Nu știu cine face ochi dulci. Cred că Viorel ar defila cu ea pe stradă. Nu m-am dus să mă plimb prin sat să văd dacă are bărbați”, a spus Veronica.

Vulpița și Viorel

Viorel Stegau, primele declarații despre relația cu vecina Iasmina

Totodată, se pare că Viorel susține că vecina nu ar trebuie să reprezinte niciun fel de amenințare, pentru că femeia nu are intenții rele.

„Am căzut iar rău. Dacă vine și glumesc cu ea, atât e, nu i-am dat niciun mesaj. Să nu creadă că plec cu ea. Eu până acum nu am cunoscut-o pe Iasmina, dar după cum o văd, rău nu are de ce să facă, are suflet deschis, vine, te ajută, dar dacă crede că are intenții rele, nu pot să spun eu nimic. Dacă erau probe, mai spuneam, dar așa…”, a declarat Viorel.