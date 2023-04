Probleme mari pentru Malcom Edjouma! Adevăratul motiv pentru care Gigi Becali nu l-a introdus în lot în derby-ul cu CFR Cluj!

In articol:

Malcom Edjouma a fost marele absent de la FCSB, duminică seara, în partida cu CRF Cluj, în condițiile în care francezul este cel mai prolific jucător al lui Gigi Becali din ultima perioadă.

Malcom Edjouma, săgeți pentru Gigi Becali. ” Dacă nu marchez, sunt schimbat după 45 de minute”

Faptul că Edjouma nu a fost inclus nici măcar pe foaia de meci i-a surprins pe fanii echipei, care nu mai înțeleg ce se întâmplă în acest moment, mai ales după ce fotbalistul a făcut și o serie de declarații care l-au vizat pe latifundiarul din Pipera.

”Trebuie să înscriu de fiecare dată pentru a rămâne pe teren. Dacă nu marchez, sunt schimbat după 45 de minute. Nu este responsabilitatea mea. Dacă joc 45 de minute, joc 45! Nu am ce să fac ”, a declarat Malcom Edjouma în urmă cu o lună, lucru care nu prea i-a căzut bine patronului lui FCSB.

Malcom Edjouma [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Surpriză! Edjouma a plecat din România! Ce se întâmplă la FCSB după ultimul război al declarațiilor dintre cel mai bun jucător al echipei și patronul Gigi Becali

Citeste si: A murit Lasse Wellander, chitaristul trupei ABBA, la 70 de ani! Care a fost cauza decesului- kanald.ro

Citeste si: Tragedie fără margini în muzică! S-a stins din viață unul dintre cei mai mari artiști ai lumii- stirileprotv.ro

Malcom Edjouma are toxiinfecție alimentară! ” Pentru că nu mănâncă… ține nu știu ce Ramadan”

Cu toate acestea, dacă mulți credeau că problema este la Gigi Becali, obișnuit să scoată și să bage jucători din echipă după bunul lui plac, ei bine, se pare că situația este una care are, de fapt, legătură cu starea de sănătate a lui Edjouma.

Malcom Edjouma a suferit o toxiinfecție alimentară înaintea meciului de la Cluj, ceea ce l-a obligat pe antrenorul cipriot al vicecampioanei Elias Charalambous să-l scoată din lot. Mai mult, un alt jucător care a avut probleme medicale a fost Adrian Șut. Mijlocașul a jucat cu infiltrații împotriva campioanei României după accidentarea suferită cu Sepsi OSK, astfel că nu a putut să fie în plenitudinea forțelor și să dea un randament maxim.

”Dirijorul Șut nu a fost în apele lui pentru că a jucat cu infiltrații, nu a mai fost Edjouma pentru că nu mănâncă… ține nu știu ce Ramadan, a mâncat după aceea nu știu ce și a făcut intoxicație alimentară… ” , a declarat Gigi Becali la DigiSport imediat după meci.

Citește și: Mesajul surprinzător postat de vedeta de la FCSB, după ce a dat două goluri în victoria cu FC Voluntari. Edjouma a recunoscut că a făcut o greșeală: ”Am vrut să-mi cer scuze”

Citeste si: ”Și slabă, și frumoasă, ca să muriți voi de ciudă, graselor și urâtelor!” Anamaria Prodan a stârnit controverse în mediul online, după ce a adresat cuvinte grele persoanelor care o critică- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 11 aprilie 2023. Ce sfânt apare în Marțea Mare?- stirilekanald.ro

Citeste si: Imagini sfâșietoare cu Monica Odagiu de la secția de Politie. Actrița s-a întâlnit cu familia tânărului accidentat mortal: "Vă rog să mă iertați, nu am vrut!"- radioimpuls.ro

Probleme mari pentru Malcom Edjouma! Ce a spus antrenorul Elias Charalambous

Fără Malcom Edjouma, FCSB a scos doar un rezultat de egalitate cu CFR Cluj, în etaăa a-3-a din play-off-ul din Superligă, scor care i-a favorizat pe cei de la Farul Constanța, aflați în cursa pentru titlu, la 5 puncte distanță. Poate tocmai de aceea, antrenorul ”roș-albaștrilor”, Elias Charalambous a fost așa de nemulțumit.

"Aș fi vrut să câștigăm. Din păcate, în prima repriză nu am fost așa cum ne așteptam. Am discutat cu jucătorii la pauză și le-am spus că nu suntem mulțumiți. Contează foarte mult pentru mine că am reușit să ne revenim în repriza a doua.

Am avut mai multe șanse de a câștiga pe final de partidă. Nu-mi place să vorbesc individual despre jucători, dar de când am venit Coman și-a arătat valoarea. În repriza a doua jucătorii au arătat atitudinea corectă. Mai sunt derby-uri până la final. De mâine ne concentrăm la meciul cu Farul. Nu în ultimul rând, vrem să le mulțumim suporterilor, eu, staff-ul și jucătorii, i-am simțit aproape de noi", a spus Elias Charalambous, imediat după meci, la Digi Sport

Clasament Superliga

Farul Constanța – 39 de puncte CFR Cluj – 35 de puncte FCSB – 34 de puncte Universitatea Craiova – 29 de puncte Rapid București – 28 de puncte Sepsi OSK – 21 de puncte