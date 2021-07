Problemele de sănătate cu care se confruntă Mihai Bendeac: „E pedeapsa lui Dumnezeu...”

Mihai Bendeacse confruntă cu probleme de sănătate [Sursa foto: Instagram] 09:03, iul 5, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Mihai Bendeac este unul dintre cei mai urmăriți actori din România pe rețelele de socializare. Artistul se filmează de multe ori în ipostaze amuzante, care îi amuză copios pe internauți. Fanii actorului au fost luați prin surprindere de unele dintre ultimele sale Instastory-uri, în care a anunțat că se simte foarte rău.

El a mărturisit că a „răcit cobză” și a ajuns să poarte căciulă în luna iulie. Mihai Bendeac a mai spus că nu a mai trecut printr-o asemenea răceală de mai bine de doi ani.

„Am răcit cobză. Băi, nu am mai răcit în halul ăsta cred că de doi ani. Curg mucii. Îmi curg mucii de zici că am robinet. Am avut până acum căciulă pe cap și mi-am dat-o jos... E pedeapsa lui Dumnezeu asta, că nu mă mai potolesc cu „nenorocirile”. Mi-e rău. Ia gata, mă, că mă ridic acum în picioare și... atât, mă pun la loc”, a spus Mihai Bendeac, la Instastory.

Cu ce probleme se confruntă Mihai Bendeac [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Ioniță de la Clejani ar fi fost bătut de Fulgy! Lăutarul a sunat la 112 – GALERIE FOTO- bzi.ro

Mihai Bendeac a fost infectat cu noul coornavirus

Mihai Bendeac a fost infectat cu noul coronavirus, în urmă cu mai bine de un an de zile. Celebrul actor a intrat în contact cu virusul la înmormântarea bunicului său, unde preotul a fost infectat cu Covid-19.

Citeste si: Cum s-a îmbogățit mama lui Mihai Bendeac în plină pandemie?! Afacerea care i-a umplut conturile doamnei Emilia! EXCLUSIV

„Prima întrebare pe care o am: Sunt singurul care a avud covid? Singurul? Eu, tata, mama, frati-miu, rude, în prima serie! Mama mea o să mă omoară că v-am zis. Exact atunci când a început carantina, eu fusesem la Timișoara câteva zile la rând, dar n-a fost de acolo. Bunicul meu a murit după câteva zile, iar preotul care a fost acolo a fost infectat cu Covid.

Simptomele au început la mama și la taică-miu, apoi la fratele meu. După care, o mătușă și un unchi au intrat în spital.

S-a manifestat în funcție de vârstă. Fratele meu a avut doar tuse. Mama și tata au avut aceleași simptome. Pe ei i-a chinuit 8-9 zile. Pe mine m-a chinuit cam 48 de ore...” Citește mai multe AICI.