Problemele de sănătate de acum ale Andreei Bălan au legătură cu ce s-a întâmplat la a doua naștere? De câte ori a fost operata de fapt DEZVĂLUIRI

Săptămâna trecută, Andreea Bălan a ajuns la spital cu dureri mari de burtă, iar medicii i-au găsit o pungă de puroi în abdomen. Practic, între organe s-a format o cavitate umplută cu un conținut purulent, care putea să se transforme oricând în septicemie. A fost nevoie de o intervenție pentru drenajul chirurgical al acestuia și de mai multe zile de tratament.

Din fericire, Andreea Bălan a anunțat că este bine acum și că s-a întors acasă la fetițele ei.

Întrebarea pe care și-o pun însă apropiații, dar și fanii artistei este dacă actuala problemă de sănătate are legătură cu ceea ce i s-a întâmplat artistei la nașterea Clarei, cea de-a doua fetiță a Andreei.

Andreea Balan a avut multe probleme de sanatate in ultimii doi ani

Andreea Bălan, operată de patru ori anul trecut, după nașterea Clarei

La începutul anului trecut, Andreea Bălan a trecut printr-o cumpănă greu de închipuit. Chiar în sala de nașteri a suferit un stop cardio respirator și a fost la un pas să moară, numai intervenția rapidă a medicilor a salvat-o. Dar, problemele abia începuseră pentru artistă! Andreea Bălan a ajuns în următoarele săptămâni de mai multe ori la spital, fiind operată de 4 ori pentru a-i fi extirpate hematoamele formate în abdomen.

Perioada aceea avea să fie una groaznică pentru Andreea Bălan, care le povestea fanilor pericolul prin care trecuse. ”Am ajuns la spital a treia oară, ţâşnea sângele pur şi simplu din operaţie. Pe 20 martie iar am sângerat, nu la fel de mult ca data trecută. A fost o operaţie foarte grea, au curăţat tot ce era de curăţat. În principiu, nu mai am niciun hematom. Încerc să mă odihnesc, nu prea reuşesc, dar mă simt din ce în ce mai bine. A fost foarte dureros. Toate acestea mi s-au întâmplat din cauză că pe 4 martie am avut acea embolie amniotică, atunci când am născut-o pe Clara, şi a provocat o cascadă de evenimente. Sper să ajung acasă cu bine, am stat în spital adunat foarte multe zile, nu mai vreau să văd seringi. Am slăbit foarte mult, vreau să îmi revin, să stau acasă cu fetele mele. Îmi pare rău de Clara pentru că este foarte mică şi nu am putut fi alături de ea în primele zile de viaţă”, povestea Andreea Bălan anul trecut.

Andreea Bălan a ajuns din nou la spital ”M-am internat cu dureri abdominale foarte mari”

Despre actuala problemă medicală, tot Andreea Bălan a dat vestea din spital. “Neața dragilor, vreau să vă spun că sunt bine. M-am interntat luni seara cu dureri abdominale foarte mari. În urma investigațiilor, doctorii au descoperit un abces abdominal. Marți ar fi trebuit să mă operez, dar am avut mare noroc și cu puțin timp înaintea operației programate, medicii au reușit drenarea lui. Acum sunt sub tratament și observație. Mulțumesc tuturor pentru mesajele frumoase. În spital nu se permit vizite, dar alături de mine au fost persoanele pe care le iubesc și care sunt prezente în viața mea. Abia aștept să ajung acasă să le strâng în brațe pe Ella și Clara. Vă doresc sănătate tuturor!”, a spus Andreea Bălan, pe contul de Instagram.