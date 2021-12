Problemele de sănătate nu-i mai dau pace Andreei Tonciu! Vedeta a dezvoltat un nou simptom: „După ce că sunt răcită mă mai duc și la spital”

In articol:

Andreea Tonciu este una dintre cele mai iubite vedete din showbiz, iar ceea ce i-a făcut pe oameni să o aprecieze este sinceritatea și transparența ei față de fanii ei.

Pe rețelele de socializare bruneta este foarte activă și nu trece o zi fără să nu posteze ceva, fiind tot timpul în contact cu urmăritorii ei fideli de pe Instagram. Aceasta nu afișează doar partea roz a vieții sale, ci nu se sfiește nici să se afizeșe atunci când nu se simte atât de bine.

Vedeta de televiziune traversează o perioadă foarte delicată din punct de vedere medical. În urmă cu două zile aceasta se filma cu perfuzia la mână și se pare că problemele de sănătate încă nu au trecut. Aceasta a dezvăluit că este în drum spre spital, căci a dezvoltat un nou simptom.

Andreea Tonciu: „Am avut chiar atât de multe probleme în ultima perioadă că de-abia aștept să se termine acest an”

Se pare că ziua a început foarte prost pentru Andreea Tonciu, care a trebuit să se întrerupă din treburile casnice pentru a da fuga la spital!

Vedeta nu se simte deloc bine și spune că nu mai aude cu o ureche. De teama să nu aibă o otită, aceasta nu a mai stat pe gânduri și s-a urcat în mașină și a dat fuga la unitatea de primiri urgențe.

Citeste si: Marina Almășan a observat un detaliu dureros la căpătâiul lui Victor Socaciu! Ce a văzut îi va rămâne mereu întipărit în minte: „Mi s-a strâns inima!"- bzi.ro

Bruneta se plânge pe rețelele de socializare că traversează o perioadă foarte grea, iar problemele de sănătate par că se țin scai de ea. Vedeta așteaptă cu nerăbdare să treacă în următorul an și speră că vor urma și vremuri mai bune.

Citeste si: Andreea Tonciu, probleme în căsnicie? Mesajul vedetei i-a îngrijorat pe fani: „Cineva care nu te apreciază...”

„Deci țin să vă anunț că am un sfârșit de an foarte, foarte urât. Începând de pe data de 23 decembrie îmi merge numai prost. Ca orice femeie, m-am apucat și eu la prima oră să fac mâncare, să fac tot ce trebuie și mpă duc acum...unde credeți că mă duc?! După ce că sunt răcită mă mai duc și la spital acum pentru că s-ar putea să am o otită, nu aud cu o ureche. Am avut chiar atât de multe probleme în ultima perioadă că de-abia aștept să se termine acest an păcătos. Pentru mine nu a fost un an bun. De-abia aștept să trecem în următorul an”, a spus Andreea Tonciu la InstaStory, în urmă cu puțin timp.

Andreea Tonciu a ajuns la perfuzii în urmă cu două zile

Aceasta și-a băgat fanii în sperieți în urmă cu câteva zile, atunci când s-a filmat în timp ce aștepta să i se administreze toată perfuzia. Se pare că a avut nevoie de intervenția unui echipaj de pe ambulanță pentru a o ajuta cu stările de rău. După o seară de odihnă, vedeta a revenit pe rețelele de socializare pentru a le povesti fanilor tot ce s-a întâmplat cu ea.

Citeste si: Andreea Tonciu a postat imagini de la înmormântare! Momente grele în a doua zi de Crăciun: "Nu te voi uita niciodată!"

„Bună dimineața s-a trezit răceala din mine dragilor. Să stiți că sunt răcită, bine, mi-a mai trecut, dar îmi revin cât de curând”, a explicat Andreea Tonciu la InstaStory.

Distribuie pe: