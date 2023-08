Problemele de sănătate nu l-au ocolit pe Irinel Columbeanu! Vestea îngrijorătoare pe care a dat-o fostul milionar: „Doamna psiholog a venit”

In articol:

Irinel Columbeanu a împlinit, în urmă cu câteva luni, 66 de ani. Deși, până acum, se declara sănătos tun și spunea că nu se confruntă cu nicio problemă de sănătate, se pare că trecerea anilor, dar și lipsurile financiare pe care le resimte de mult timp, i-au deteriorat sănătatea fostului milionar. Bărbatul a început, de ceva vreme, să se lupte cu boala, pentru care a recunoscut că ia și un tratament.

Citește și: Irinel Columbeanu, la un pas să nu-și mai poată vedea fiica: "M-am milogit". Ce i s-a întâmplat înainte să plece în America. A intrat în panică

Deși nu a vrut să spună adevărul până acum, de curând s-a aflat faptul că Irinel Columbeanu a fost afectat de înaintarea în vârstă, dar și de lucrurile neplăcute de care a avut parte în ultimii ani și suferă de o boală destul de comună în zilele noastre. Fostul soț al Monicăi Gabor și-a deschis sufletul și a mărturisit că se confruntă, de ceva timp, cu pierderi de memorie, fiind nevoit să urmeze un tratament. Pe de altă parte, fostul milionar se declară optimist și spune că nu suferă de vreo altă afecțiune mai gravă, ci mai uită, uneori, lucruri.

Citește și: Irinel Columbeanu rupe tăcerea după întoarcerea din America! Ce s-a întâmplat, de fapt, când s-a întâlnit cu actualul partener al fostei soții, Mr. Pink: „Așa cum l-am considerat de la început”

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: O femeie şi-a aruncat de la etaj copiii de 2 şi de 3 ani, într-un hotel din Botoșani. Cel mai mic a murit la spital- stirileprotv.ro

„Doamna psiholog a venit dânsa la mine și mi-a adus niște medicamente pentru memorie. Am început să uit, am multe lucruri pe cap. Iau mult tratament pentru asta, pentru memorie, și niște vitamine. Altă afecțiune nu am, sunt ok”, a declarat Irinel Columbeanu pentru Cancan.ro.

Irinel Columbeanu se confruntă cu pierderi de memorie [Sursa foto: Facebook]

Irinel Columbeanu nu-și poate lua gândul de la domnișoare

Fostul milionar nu pare deloc afectat de problemele de sănătate, ba chiar își trăiește viața la capacitate maximă. Zilele trecute, fostul soț al Monicăi Gabor a postat, pe pagina lui personală de Facebook, o fotografie cu o tânără domnișoară, care i-a făcut pe toți fanii lui să se întrebe dacă aceasta este cumva noua lui iubită.

Ei bine, Irinel Columbeanu a făcut lumină în acest caz și a dezvăluit că frumoasa blondă din imagine nu este partenera lui, însă a ținut să precizeze că, deși a trecut de mult de 60 de ani, gusturile lui au rămas la fel și îi plac în continuare femeile puțin trecute de vârsta majoratului, înalte și cu părul lung.

Citeste si: „Tu, frumoasa frumoaselor, vrei să stai acasă? Vrei să rămâi acasă, să te îngroape treburile casnice?” Gina Pistol, criticată de bunica Emilia pentru decizia de a renunța la carieră pentru fiica sa- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Incendiile din Tenerife 2023. Româncă stabilită pe insulă: ”Cred că e cel mai grav incendiu. A scăpat de sub control”- Zonele care au fost evacuate- stirilekanald.ro

Citeste si: Liviu Vârciu, reacție uluitoare când vine vorba despre copiii lui. Fanii artistului au reacționat imediat- radioimpuls.ro

Citește și: Irinel Columbeanu și fiica lui s-au revăzut după 5 ani! Fostul milionar abia și-a putut stăpâni emoțiile: "M-a impresionat"

„Da, am postat o fotografie pe Internet cu o fată frumoasă. Nu, nu este iubita mea! Am găsit acea poză în telefon și am publicat-o pe contul meu de Facebook.(...) „Îmi plac femeile frumoase, da, tot așa am rămas. Tinerele, de 20 de ani, înalte, cu părul lung. Normal, ce crezi, că îmi schimb gusturile de la o zi la alta?!”, a declarat Irinel Columbeanu pentru Click.ro.