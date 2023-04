Problemele financiare, adevăratul motiv al divorțului dintre Deea și Dinu Maxer au ajuns? Lidia Fecioru a dat cărțile pe față: „Din ce să trăiască și el și familia sa?”

In articol:

Lidia Fecioru, cunoscutul bioenergoterapeut, a vorbit despre un alt motiv, nepopularizat până acum, care ar fi putut duce la destrămarea cuplului format dintre Deea și Dinu Maxer, după 18 ani de relație. Psihologul nu este deloc convins de faptul că cei doi au ales să meargă pe drumuri separate în viață din cauza diferenței de vârstă sau pentru că sentimentele Deei s-ar fi epuizat, ci pentru că este posibil să treacă printr-o

criză din cauza neajunsului financiar.

Lidia Fecioru a explicat că cel mai des întâlnit motiv din cauza căruia un cuplu ajunge la destrămare este lipsa banilor și că acest lucru generează multe alte probleme în același timp, pe toate planurile. Psihologul s-a gândit imediat că Deea și Dinu Maxer se pot afla într-o situație similară și că inactivitatea profesională a lui Dinu Maxer ar fi împins cuplul la o destrămare iminentă.

Sărăcia, motivul despărțirii dintre Deea și Dinu Maxer?

Lidia Fecioru a menționat că, la începutul carierei sale, Dinu Maxer a lansat o singură piesă care a devenit șlagăr.

Ulterior, artistul a ales să se țină deoparte de scenă și să se mulțumească cu mult mai puțin decât ar fi putut duce, motiv pentru care ar fi creat tensiuni și dezechilibre inclusiv în viața de cuplu.

„Dinu Maxer a compus, cândva, o melodie care a devenit șlagăr. Apoi, nimic. Din ce să trăiască și el și familia sa? E o poveste complicată orice despărțire! Cel dintâi este sărăcia. Oricât am ignora-o sau am dori să o ascundem, ea este prezentă într-un număr mare de familii din țara noastră. Însă, cui îi face plăcere să vorbească despre sărăcie? Nimănui! Atunci când nu ai bani, apar și o groază de probleme.” , a spus Lidia Fecioru, conform Playtech.

Dinu Maxer confirmă teoria Lidiei Fecioru?

În cadrul apariției sale televizate la scurtă vreme de la anunțul divorțului, Dinu Maxer a recunoscut faptul că în cuplul său au existat discuții despre aspectul banilor și inclusiv despre lipsa dorinței sale de a depune mai multe eforturi pentru bunăstarea materială a familiei. În același timp, artistul a explicat că principiile de viață pe care și le-a creat l-au limitat la a avea o viață decentă fără să depună eforturi considerabile pentru a câștiga mai mulți bani.

Ulterior, fostul soț al Deei Maxer a menționat că aceasta și altele ar fi fost probleme pe care ar fi putut trece în relație, însă motivul principal al divorțului a fost lipsa iubirii din partea ei, cu precădere după ce a venit pe lume mezina familiei.

„Eu, fiind artist, trăind în zona asta și trăind oarecum răsfățat de soartă, trebuie să recunosc, nu m-am îmbogățit niciodată, dar am trăit bine. Mi-am format un principiu de viață care ar putea să supere pe multă lume, în care eu am spus că decât să fac eforturi să muncesc pentru 1 000 de euro în plus pe lună, mai bine n-o cheltui. Eu, fixându-mi această limită, probabil Deea s-a simțit îngrădită de limitele pe care le-am fixat eu în viață. Asta e iarăși un aspect. Acum vreau să ajung, de fapt, la adevărata problemă, că și astea sunt probleme peste care a fi putut trece, și certurile, și problemele astea. Adevărata problemă a fost iubirea.(...) Iubirea noastră a început să scârțâie în momentul în care a venit Maisa pe lume.”, a spus Dinu Maxer în timpul unei intervenții pe micile ecrane.