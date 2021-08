Problemele financiare nu îl ocolesc pe Nicolae Mitea! Fostul iubit al Andreei Tonciu a fost nevoit să își vândă vila: „Vreau o casă să supraviețuiesc, nu una de fițe”

Nicolae Mitea [Sursa foto: Facebook] 11:21, aug 4, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Situație dramatică pentru Nicolae Mitea! Fostul fotbalist nu are o situație financiară prea strălucită, astfel că a fost nevoit să își vândă vila de lux din Fundeni.

Norii negri s-au abătut peste viața fostului iubit al Andreei Tonciu. Vila lui Nicolae Mitea, în care fostul fotbalist a investit 400.000

de euro a fost vândută. Sportivul este, acum, în căutarea unei alte locuințe. Totuși, Nicolae Mitea spune că nu are pretenții prea mari în ceea ce privește viitoarea lui casă, ci îi este de ajuns să „supraviețuiască”.

“ Am vândut vila din Fundeni. M-am cam chinuit doi-trei ani, ce-i drept. Băgasem vreo 400.000 de euro în ea, nu o puteam da așa ușor. Acum sunt prins cu foarte multă treabă, cu actele. Trebuie să-mi cumpăr și altceva.

Am la dispoziție 30 de zile să-mi caut ceva unde să locuiesc. Vreau o casă ca să supraviețuiesc, nu una de fițe. Nu mai sunt la vremea să am figuri. Acum trăim alte vremuri. O să văd pe viitor ce fac. În ultimii ani am avut treabă, am vrut să vând vila. După ce o să termin cu actele o să văd ce o să fac .” a mărturisit Nicolae Mitea.

Nicolae Mitea, relația cu năbădăi cu Andreea Tonciu

Andreea Tonciu a avut o relație cel puțin tumultoasă cu Nicolae Mitea, timp de șase ani. Cei doi au avut parte de numeroase împăcări și despărțiri, dar în anul 2014 vedeta și fostul fotbalist și-au spus definitiv „Adio”.

“ Nicolae nu şi-a dorit niciodată să facă nimic. Orice ban producea, îl cheltuia. I-am zis mereu să facă o şcoală de antrenori, i-am spus să dea de permis, pentru că şi-a cumpărat o maşină, nici n-a condus-o şi a mai şi vândut-o. În ultima perioadă, eu eram bărbatul în casă şi nu m-am simţit prea bine în această postură. Lui Nicky nu îi plăcea să facă absolut nimic" a declarat Andreea Tonciu, dezamăgită, după ruptura de fostul fotbalist.