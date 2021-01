Problemele se țin lanț de Ana Maria Mocanu! Asistenta de televiziune se confruntă cu o nouă problemă de sănătate

In articol:

Asistenta de televiziune nu trece printr-o perioadă foarte bună. După despărțirea de Rareș, Ana Maria Mocanu se confruntă cu o problemă de sănătate. Tânara le-a povestit internauților ce problemă are și chiar le-a cerut câteva sfaturi.

Frumoasa

șatenă le-a spus urmăritorilor faptul că are un chist sinovial la mâna stângă. Totodată, Ana și-a mai întrebat fanii cum poate trata această afecțiune.

„M-am pricopsit cu un chist sinovial la mână stângă. Ceva păreri, tratament?”, a scris Ana Maria Mocanu pe Instagram.

Ana Maria Mocanu, declarații despre fostul iubit

De curând, Ana Maria Mocanu face dezvăluiri șocante despre fostul său partener de viață. Se pare că bărbatul ar fi agresat-o fizic pe asistenta de televiziune. Ba chiar mai mult, aceasta l-ar fi acuzat de infidelitate.

Ana Maria Mocanu și Rareș au avut parte de o relație cu multe certuri și împăcari, însă, într-un final, cei doi au decis să meargă pe drumuri

diferite, după ultimele momente neplăcute din viețile lor.

„Rareș este un bărbat foarte agresiv și verbal și fizic și o pot dovedi prin poze. De câte ori am fost eu bătută de acest om. Am fost bătută în Egipt, în Turcia, am fost bătută la mare, peste tot. Eu cu Rareș nu am ce să discut. Mi se pare de cea mai joasă speță ca bărbat ca el să apară la televizor să dea o poză cu mine plângând. Dar de ce nu ai arătat o poză cu soția ta, Rareș? Ești un bărbat însurat și mă înșelai întotdeauna.”, a spus Ana Maria Mocanu, în cadrul emisiunii Showbiz Report de la Antena Stars.