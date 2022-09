Problemele se țin lanț de Bianca Pop. Fosta Ispită a pierdut copilul: „Am rămas așa fără cuvinte”

In articol:

Bianca Pop a trecut printr-o perioadă destul de delicată în ultimele luni, însă situația dificilă părea să se fi rezolvat până la urmă. Nu mult a durat, că fosta ispită a dat de noi probleme. Era însărcinată și aștepta un copil, urmând să îl facă tată pe partenerul său de viață cu care se iubește de 3 luni, George Tomaziu, însă toate planurile lor de

viitor au fost date peste cap.

În cadru unui interviu, Bianca Pop a vorbit despre cum arată viața sa în acest moment și cum a reușit să treacă peste cele mai recente probleme din viața sa. Când credea că viața sa se așază în cel mai frumos mod cu putință și pentru ea, a fost nevoită să dea trista veste că a pierdut copilul, fiind însărcinată în 10 săptămâni.

Bianca Popa a pierdut sarcina

Bianca Pop a primit o nouă lovitură de la viață în momentul în care a pierdut sarcina. Atât ea, cât și partenerul său de viață au fost nevoiți să treacă printr-o perioadă foarte grea, însă fosta ispită nu are de gând să se dea bătută.

Este convinsă de faptul că va deveni mamă în viitorul apropiat. Își dorește să devină mamă de mai multe ori și este hotărâtă să nu își piardă niciodată speranța, știind că, de-a lungul timpului, a reușit să se ridice după perioade foarte grele.

„Anumite probleme de familie, puțin stres, supărare și cam asta a fost. A fost greu, dar sunt tânără. Viața merge înainte și nu voi face o dramă. Până la urma urmei am trecut prin foarte multe triste ale vieții mele și am mers înainte cu capul sus. Poate va mai fi un alt bebe. Vrem o fetiță și un băiat sau 2 băieți. George a fost supărat. A fost mai supărat decât mine. Eu am rămas așa fără cuvinte, iar George a fost mai supărat.”, a declarat Bianca Pop, la Antena Stars.

Când va mai avea loc nunta?

În urmă cu ceva timp, Bianca Pop a declarat că urmează să se mărite cu alesul inimii sale în luna septembrie a anului acestuia. Pe lângă vestea tristă a pierderii sarcinii, ispita a mai anunțat și că evenimentul va fi amânat, pentru că partenerul său este patronul unui restaurant în Spania, iar timpul nu-i permite să se ocupe și de organizarea propriei nunți.

Cu toate acestea, Bianca Pop a declarat că nunta va avea loc în viitorul apropiat. Știe deja unde se va desfășura și câte rochii de mireasă va purta.

„Nunta va mai fi, dar probabil nu în septembrie. Pentru că George are foarte multe evenimente la restaurant. E puțin cam greu să organizezi și nunta ta și evenimentele care erau onorate de mult timp înainte.

Cununia civilă va fi pe plajă, toată lumea va fi îmbrăcată în alb. La biserică voi avea o a doua rochie de prințesă. Suntem împreună de 3 luni. Am avut și relații mai lungi. Dar așa un bărbat care să fie lângă mine când am trecut prin momente grele… George a fost lângă mine când probabil nu ar fi fost nimeni. Acum sunt liniștită și fericită.”, a mai spus Bianca Pop.