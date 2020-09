Gheorghe Dincă și fetele dispărute de mai bine de un an de zile

In articol:

Lovitură cruntă pentru membrii familiei Măceșanu și Melencu. Familiile celor două fete dispărute sunt în stare de șoc, după ce magistrații au decis să amâne procesul pentru încă o lună de zile.

Dosarul Caracal, amânat pentru încă o lună de zile

Cele două familii nu vor să accepte dezvăluirile lui Gheorghe Dincă, ținând cont și de faptul că cele spuse de acestea au fost contestate de către mai mulți specialiști, care spun că bărbatul nu ar fi avut cum să ardă trupul fetelor în butoi. Astfel, rudele fetelor sunt disperate și cer să se facă dreptate. Aceștea vor ca dosarul Caracal să se întoarcă la Parchet, unde procurorii să efecteuze o achetă așa cum se cuvine.

Totodată, se pare că termenul stabilit pentru data de 10 septembrie a fost amânat. Motivul ar fi fost legat de faptul că avocatul familiei Măceșanu s-a infectat cu noul coronavirus. Totuși, Curtea de Apel Craiova a acordat în dosarul Caracal un nou termen, în data de 23 septembrie.

Avocatul familiei Melencu, infectat cu COVID-19

„Nu m-am putut prezenta întrucât am avut probleme de sănătate. Am fost infectat, iar acum sunt în perioada de recuperare. Nu a fost deloc uşor, toată familia a ieşit pozitivă, eu am fost simptomatic, dar acum sunt bine. Rămân în izolare până când mă recuperez complet. Am cerut instanţei un termen scurt pentru că săptămâna viitoare voi putea să ajung la Craiova”, a declarat avocatul Aurel Moldovan.

Gheoghe Dincă, presupusul criminal al minorelor

Însă, cu toate acestea, familiile fetelor dispărute cer în continuarea trimiterea dosarului la Parchet. Nu se știe dacă rudele minorelor vor reuși să câștige procesul, mai ales după ultima declarație a lui Gheorghe Dincă, în care bărbatul spune că nu le-a omorât pe cele două fete.

“Suntem dezamăgiți în continuare, pentru că suntem mințiți și am fost mințiți. Niciodată nu vom accepta ce a declarat Gheorghe Dincă și, anume, că a ars fetele în butoi…

S-a amânat acest proces pentru data de 23.09, ora 11, din cauza unor probleme de sănătate ale domnului Aurel Moldovan (din cealaltă parte vătămată).

Atât cerem, să se facă dreptate, pentru că dreptate nu s-a făcut. Realitatea se știe, s-a știut, dar nu s-a vrut. Părerea mea e că trăim într-un stat corupt. Acest caz … numai pentru funcții și bani. Nu vrem decât să se afle adevărul despre ce s-a întâmplat cu Luiza și cu Alexandra”, a declarat mama Luizei Melencu, potrivit RTV.