Profesoară, luată la bătaie de o elevă în fața celorlalți copii. Scenele halucinante s-au petrecut la o școală din Mediaș

Imagini cu un puternic impact emoțional au fost surprinse la o unitate de învățământ din localitatea Mediaș. O profesoară a fost agresată de o elevă în fața întregii clase.

Altercația a avut loc la ora de chimie, între cadrul didactic și o elevă din clasa a noua, care a luat-o la palme pe femeie.

Scene cu un puternic impact emoțional, la un liceu din România

Toată scena a avut loc la un liceu din țara noastră. Ora de chimie la care a avut loc altercația se anunța una normală, însă nu a fost nici pe departe așa.

Cadrul didactic care a fost agresat este chiar directoarea unității de învățământ.

În timp ce aceasta preda, eleva a început să își bată joc de ora profesoarei, care a venit la banca tinerei și i-a tras scaunul, pentru a o determina să se ridice în picioare.

În acel moment, eleva a început să țipe și i-a spus directoarei că singurul motiv pentru care i-a parte la ora ei este ca să o enerveze.

Ulterior, eleva s-a ridicat din bancă și a venit în fața clasei, unde a bruscat-o pe profesoară.

Chiar dacă toți ceilalți elevi din clasă erau de față la altercație, nimeni nu a intervenit. Câțiva au filmat însă incidentul.

„Filmarea este de miercuri. Am avut oră cu clasa a IX-a, învățământ profesional. Încă de la începutul orei, eleva care apare în filmare, stătea în spate, râdea, făcea gălăgie și deranja ora. I-am cerut să vină în față, în prima bancă, însă în continuare a vociferat, vorbind urât. Într-un final, fiindcă am insistat, a venit în față. Și-a pus lucrurile pe bancă, a trântit scaunul, apoi s-a așezat. Am rugat-o să nu mai facă asta, dar a continuat cu același gest. În acel moment a început să îmi vorbească la per tu, continuând să îl trântească. M-am apropiat de ea și i-am tras scaunul într-o parte, spunându-i că, dacă o deranjează, atunci să stea în picioare. S-a enervat și a început să țipe, să dea din mâini. Mi-am dat seama că ceva nu e în regulă și am încercat să o liniștesc, fiindcă nu avea nimeni nimic cu ea. Am rugat-o să stea la oră liniștită dacă dorește, însă nu mă înțelegeam deloc cu ea.”, a precizat Ana Bocioancă, directorul Colegiului Tehnic „Mediensis” Mediaș, pentru Ora de Sibiu.

Directoarea spune însă că nu este vorba de nicio agresiune, nici din partea ei și nici din cea a elevei, pe care ulterior a rugat-o să vină cu părinții la școală.

„Eu nu am agresat-o pe această fetiță și nici eu nu am fost agresată de ea. Mi-am dat seama că are o problemă, astfel că, la finalul orei, am vorbit cu ea să aflu ce se întâmplă. Am rugat-o să vină cu părinții la școală, mi-a spus că tata nu vine, că mama nu poate, că sunt divorțați și așa mai departe”, a mai declarat profesoara pentru sursa citată anterior.