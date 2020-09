Profesorul de sport, Nelu Sandu Pop

In articol: Profesorul a fost amendat și s-a ales cu dosar penal Un profesor de sport din Oradea a vrut să transmită un mesaj, ținându-și ora, în mod ironic, cu o mască de jucărie pe față, din dorința de a ataca importanța purtării măștii de protecție. Ulterior, bărbatul s-a ales cu dosar penal însă acesta pare mândru de fapta sa.

Profesorul de la Liceul cu Program Sportiv "Bihorul" din Oradea,pe lângă faptul că a ironizat purtarea măștii de protecție, chiar și-a îndemnat elevii să nu respecte măsurile de protecție impuse pe timpul pandemiei, în ciuda riscului inimaginabil de infectare cu COVID-19.

„Elevii care erau dezinvolţi i-am văzut timoraţi, mici mici în băncile lor. Am prezentat doar realitatea în care ne aflăm. Ţinem aceşti copii 4-6 ore în bănci, nu au voie să iasă la toaletă. Cred că noi, profesorii, am ajuns să fim gardieni, şi nu cred că ăsta e rolul nostru. Eu nu contest intenţia ministerului, intenţia e bună doar măsurile sunt greşite. Ei relaţionează toţi înainte de şcoală, stau împreună dincolo de gardul şcolii şi când intră trebuie să stea cu mască. Nu mă gândeam că postarea va ajunge la atât de multe vizualizări. Nu mă declar infailibil nici pe departe, dar să nu mă înţelegeţi greşit.”, a declarat profesorul, pentru Antena 3.

Profesorul din Oradea, care predă în cadrul Liceului cu Program Sportiv "Bihorul", a ajuns atât de cunoscut prin fapta sa încât chiar Klaus Iohannis, președintele țării, a comentat gestul său.

„Nu comentez ceea ce au declarat mai marii ţării, dar nu cred că e cineva atât de imaculat încât să arunce cu pietre. Eu am prezentat doar realitatea! În ce stat trăim? Dacă nici măcar libertatea de exprimare nu mai poţi să o ai... Nu pot să îmi susţin punctul de vedere, că sare toată lumea. Ăsta e punctul meu de vedere, şi îl susţin în continuare.

Nu ştiu ce efect vor avea toate aceste măsuri asupra copiilor! Sunt timoraţi, nu se exprimă, ar trebui să filmaţi într-o sală de clasă! Elevii abia aşteptau să vină la şcoală, dar când au ajuns şi au văzut restricţiile de care au parte, au luat-o mai în glumă, dar apoi când au văzut că treaba e serioasă, au devenit foarte închişi în ei", a explicat Nelu Sandu Pop, pentru sursa citată.

Profesorul a fost amendat și s-a ales cu dosar penal

După ce mai mulți internauți din diferite grupuri de suținere a purtării măștii de protecție au făcut viral videoclipul postat de profesor, acesta a ajuns și în atenția procurorilor. Astfel, Nelu Sandu Pop s-a ales cu o amendă de 2.500 de lei, iar aucm se fac ercetări cu privire la comiterea infracțiunii de zădărnicere a combaterii bolilor şi nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă.

„Oamenii au vrut să mă ajute cu bani, dar am refuzat, nu pentru asta am făcut-o. Eu am vrut să arăt realitatea. Sunt şi multe reacţii negative, dar eu respect punctul de vedere al fiecăruia. Vreau ca fiecare să spună ce gândeşte. Vreau ca copiii mei să trăiască într-o ţară liberă, unde se pot exprima", a comentat profesorul.