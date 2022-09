Profețiile lui Nostradamus despre Regele Charles al III-lea. Noul monarh va abdica la scurt timp de la încoronare

In articol:

După moartea Reginei Elisabeta a II-a, Regele Charles al III-lea a venit pe tron. Domnia acestuia ar putea fi mai scurtă decât am fi crezut, din cauza faptului că va abdica în favoarea unui alt membru al Familiei Regale cu totul neașteptat.

Această profeție este făcută chiar de Nostradamus, care a prezis că noul rege al Marii Britanii va avea cea mai scurtă domnie din istorie.

Charles al III-lea a devenit rege la vârsta de 73 de ani, după moarte mamei sale, regina Elisabeta a II-a. Conform profețiilor lui Nostradamus, regele va fi înlocuit foarte rapid de „un om care nu s-a așteptat niciodată să fie rege”.

Moartea reginei Elisabeta a II-a a întristat o lume întreagă. Ieri, 19 septembrie 2022, suverana a fost condusă pe ultimul drum. După doar câteva zile de la încoronare, unele voci susțin că Charles al III-lea va cădea de pe tron într-un timp foarte scurt.

Într-una dintre profețiile astrologului Nostradamus se arată că noul rege al Marii Britanii va abdica într-un mod fulgerător, motivul fiind legat de faptul că poporul încă nu a uitat divorțul de Prințesa Diana, care a dus, în cele din urmă, la moartea acesteia într-un cumplit accident de mașină.

„Prințul Charles va împlini 74 de ani în 2022. Atunci, va prelua tronul. Dar resentimentele pe care o anumită parte a populației britanice i le poartă, în urma divorțului său de Diana, prințesa de Wales, încă mai persistă”, se

arată cartea publicată de editura Reading, în anul 2005.

Aceste informații apar într-o carte publicată în 2005, în care sunt reinterpretate profețiile lui Nostradamus, făcute în urmă cu aproape jumătate de mileniu.

În cartea tipărită în anul 2005 este scris că o persoană cu totul neașteptată va ocupa tronul Marii Britanii. Unii ar spune că este vorba despre prințul Harry, care a renunțat la titlul regal acum doi ani. Alții mai sunt de părere că la conducere poate veni australianul Simon Dorante-Day, bărbatul care susține că, de fapt, ar fi fiul secret al Regelui Charles și al Camillei.

De asemenea, informațiile din carte devin cu atât mai misterioase cu cât ea mai conține și mai multe poeme criptice, care au fost redactate în 1555 și în care este anticipat faptul că Regina Elisabeta va deceda în anul 2022.

„Va muri în jurul anului 2022, la vârsta de aproximativ 96 de ani”.

Rest in peace your majesty the Queen Elizabeth II.



