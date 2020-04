Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza pentru weekendul 4-5 aprilie. Meteorologii anunta ca vremea se incalzeste sambata, dar de duminica temperaturile scad din nou.

Sambata sunt asteptate precipitatii sub forma de ploaie si lapovita in zonele montane. Duminica vremea se raceste din nou.

Prognoza meteo pentru weekend. Vremea sambata 4 aprilie

Sambata, vor fi valori termice normale pentru aceasta perioada a anului. Vremea va fi frumoasa in aproape toata tara.

Temperaturile minime vor fi intre -2 si 7 grade, iar cele maxime vor fi cuprinse intre 11 si 19 grade Celsius.

Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in timpul zilei si spre seara. In regiunile din centrul, nordul si nord-estul tarii se vor semnala precipitatii slabe. Daca in aceste zone vor fi precipitatii sub forma de ploaie, la altitudini mari va fi lapovita si ar putea sa inceapa sa ninga. Noaptea se va forma bruma, in special in regiunile intracarpatice.

Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari spre dimineata, in sud-est, in zona Carpatilor de Curbura si local in Carpatii Meridionali.

In Capitala, se va inregistra un regim termic cu valori normale pentru aceasta perioada. Temperaturile minime: 4-5 grade, maximele vor ajunge pana la 17-18 rade Celsius. Cerul va fi variabil. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari in timpul noptii.

Vremea duminica 5 aprilie

Pentru ziua de duminica, 5 aprilie, meteorologii anunta vant in sud si est si in zonele montane. La munte se vor inregistra viteze mai mari la rafala. In restul tarii vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari in Campia de Vest. Cerul va fi variabil in sud-vest si in zona montana. In celelalte regiuni cerul va fi mai mult senin.

Temperaturile maxime, in scadere: intre 8 si 18 grade Celsius.

Temperaturile minime: intre -6 si 6 grade Celsius.

In Capitala, vremea se raceste duminica, iar pe parcursul zilei vantul va sufla mai intens, urmand ca pe parcursul noptii intensitatea sa scada si sa bata in general moderat.

14-15 grade Celsius

Temperaturile minime: 1-2 grade. Valorile termice vor fi mai scazute in zona preoraseneasca.