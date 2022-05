Prognoza meteo ANM, 16 - 22 mai 2022. Vremea în următoarea săptămână. ANM anunță valori termice normale pentru această perioadă

In articol:

Prognoza meteo ANM, 16- 22 mai 2022. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru cea de-a treia săptămână din luna mai 2022. Astfel, se pare că vremea va fi caldă, iar temperatura aerului va fi normală pentru data din calendar.

Vezi detalii pentru fiecare regiune a țării în parte, dar și ce se întâmplă cu precipitațiile în următoarea perioadă!

Prognoza meteo ANM, 16- 22 mai 2022. Vremea în Banat

În Banat, săptămâna 16- 22 mai va fi una plăcută și însorită. În primele trei zilei din intervalul de prognoză vor fi valori apropiate de normal ziua, cu 20- 23 de grade, dar sub cele caracteristice perioadei în timpul nopților, când se vor înregistra 5- 10 grade.

Până la sfârșitul săptămânii va fi ușor mai cald decât în mod obișnuit. Mai exact, în medie maximele termice se vor situa la 25- 27 de grade și minimele la 10- 13 grade Celsius.

Potrivit ANM, această perioadă va fi caracterizată de un regim pluviometric deficitar, iar averse vor fi posibile în orele după-amiezelor și cu probabilitate mai mare în zonele deluroase.

Prognoza meteo ANM, 16- 22 mai 2022. Vremea în Crișana

În Crișana, vremea va fi însorită și caldă. În primele trei zile din săptămână nopțile vor fi mai reci decât în mod obișnuit, cu 5- 9 grade, iar ziua se vor înregistra valori apropiate de cele caracteristice perioadei (20- 23 de grade).

Totuși, în celelalte zile va fi ușor mai cald decât normal (în medie maxime termice de 24- 26 de grade și minime de 9- 13 grade).

Potrivit ANM, această perioadă va fi caracterizată de un regim pluviometric deficitar, iar averse vor fi posibile în orele după-amiezelor și cu probabilitate mai mare în zonele deluroase.

Prognoza meteo ANM, 16- 22 mai 2022. Vremea în Transilvania

În Transilvania, săptămâna a treia din luna mai va aduce valori ușor mai mici decât cele caracteristice perioadei- ziua 17- 21 de grade, iar în timpul nopților 2- 7 grade Celsius.

ANM anunță averse temporare în cursul după-amiezelor.

Prognoza meteo ANM, 16- 22 mai 2022. Vremea în Maramureș

În Maramureș, vremea va fi caldă, însă valorile termice vor fi ușor mai mici decât cele caracteristice perioadei. Mai exact, ziua se vor înregistra 18- 21 de grade, iar în timpul nopților 4- 8 grade Celsius.

ANM anunță un regim pluviometric deficitar, iar în cursul după-amiezelor, temporar vor fi averse.

Prognoza meteo ANM, 16- 22 mai 2022. Vremea în Moldova

În Moldova, săptămâna 16- 22 mai începe cu temperaturi normale pentru perioada din calendar, astfel că, în medie, maximele termice se vor situa la 20- 24 de grade Celsius, iar minimele la 8- 11 grade Celsius. Excepție fac zilele de 17 și 18 mai, când vor fi valori sub specificul perioadei, cu 17- 22 de grade ziua și 4- 8 grade în timpul nopților.

ANM anunță că aversele vor fi posibile în orele după-amiezelor, iar întreaga perioadă va fi caracterizată de un regim pluviometric deficitar.

Prognoza meteo ANM, 16 - 22 mai 2022. Vremea în următoarea săptămână. ANM anunță valori termice normale pentru această perioadă [Sursa foto: PixaBay]

Prognoza meteo ANM, 16- 22 mai 2022. Vremea în Dobrogea

În Dobrogea, vremea va fi răcoroasă, astfel că, în majoritatea zilelor, vor fi temperaturi ușor mai mici decât ar fi normal în a doua jumătatea a lunii mai, cu maxime de 17- 21 de grade Celsius și minime de 9- 13 grade Celsius.

ANM anunță un regim pluviometric deficitar, cu averse locale, în general slabe cantitativ.

Prognoza meteo ANM, 16- 22 mai 2022. Vremea în Muntenia

În Muntenia, vremea va fi, de asemenea, răcoroasă, astfel că, între 17 și 20 mai vor fi valori termice ușor mai mici decât normele perioadei, cu medii ale maximelor de 19- 23 de grade Celsius și ale minimelor de 6- 10 grade Celsius.

Și în această zonă este anunțat un regim pluviometric deficitar, cu posibile averse slabe temporare.

Prognoza meteo ANM, 16- 22 mai 2022. Vremea în Oltenia

În Oltenia vom avea parte de o vreme însorită cu valori ușor peste cele obișnuite în a doua jumătate a lunii mai. Astfel, se vor înregistra 24- 27 de grade Celsius la amiază și 9- 12 grade Celsius noaptea, posibil mai scăzute în perioada 18- 19 mai.

Regimul pluviometric va fi deficitar cu averse slabe, iar local, în jurul datei de 18 mai vor fi manifestări de instabilitate atmosferică.

Prognoza meteo ANM, 16- 22 mai 2022. Vremea la munte

La munte, vremea se va răci accentuat și se vor înregistra temperaturi mai mici decât ar fi normal pentru perioada din an, ce vor coborî noaptea sub pragul de îngheț. ANM anunță că în perioada 16- 18 mai, la altitudini foarte mari vor fi precipitații mixte. Per total, și aici va fi tot un regim pluviometric deficitar.

Sursă: meteoromânia.ro