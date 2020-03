Meteorologii au anuntat ca in weekend vremea se va raci.

Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat ca temperaturile vor incepe sa scada, iar in anumite regiuni din Romania vor fi averse sub forma de lapovita si ninsoare.

Prognoza meteo pentru weekend. Vremea se raceste, revin ninsorile

In weekend-ul 21-22 martie vremea va fi instabila.

Pentru vineri, meteorologii anunta temperaturi ridicate in toata tara. Sambata, insa, vor fi averse in Moldova si Transilvania. Pentru duminica, 22 martie, sunt anuntate averse in mai multe regiuni, sub forma de lapovita si ninsoare.

Citeste si: Guvernul zice că respirăm aer de munte, în București, în plină epidemie de coronavirus! Care este adevărul, fără ascunzișuri! Capitala este, din nou, poluată de cei care ard ilegal deșeuri

In Capitala, vineri se vor inregistra 20 de grade, iar sambata vor fi maxime de 22 de grade Celsius. Duminica, 22 martie, temperaturile vor scadea si vor ajunge la 11 grade Celsius.

Vremea in tara, vineri, 20 martie:

Mercurul din termometre va ajunge astazi la maxime de 20 grade Celsius in zona Moldovei, 19 grade in Maramures, 21 in Crisana, 20 in Transilvania, 21 in Banat, 22 in Oltenia, 21 in Muntenia si 20 grade in Dobrogea.

Vremea in tara, sambata, 21 martie:

Temperaturile maxime vor fi de 21 grade în Moldova, 16 în Maramureș, 20 în Crișana, 19 în Transilvania, 21 în Banat, 22 în Oltenia, 23 în Muntenia și 21 grade în zona Dobrogei.

Citeste si: Gabriela Firea avertizează că numărul cazurilor de coronavirus va continua să crească: „România nu va face față unei situații asemănătoare cu cea a Italiei”

Prognoza ANM. Vremea in tara, duminica, 22 martie:

Pentru duminica, meteorologii anunta maxime de 6 grade Celsius în Moldova, 4 grade Celsius în Maramureș, 7 grade în Crișana, 5 în Transilvania, 10 în Banat, 15 în Oltenia, 15 în Muntenia și 11 grade în Dobrogea.