Am putea înregistra 9.000 de infectări cu COVID-19 pe zi [Sursa foto: PixaBay]

În acest moment, în România există doar aproximativ 1.000 de locuri la terapie intensivă pentru bolnavii de COVID-19. În decembrie 2020, de terapie intensivă ar putea avea nevoie 3.000 de oameni. O spune biostatisticianul Valentin Pârvu. Emilian Popovici, epidemiolog a vorbit despre numărul bazal de reproducere a noului coronavirus.

In articol:

”Am consultat și am și început să discut problema unor proiecții pe care le-a făcut biostatisticianul Valentin Pârvu. Având în vedere proiecția corectă pe care a făcut-o în luna iulie pentru luna august am luat în considerare proiecția pe care domnia sa a făcut-o zilele trecute pentru 10 decembrie. El spune foarte clar că în 10 decembrie dacă ne menținem la un număr bazal de reproducere de 1 am avea în jur de 3.000 de cazuri noi pe zi și cu o corespondență de 1183 în terapie intensivă, iar dacă ne menținem de acum la 1,1 până în data de 10 decembrie constant fără să avem scăderi atunci putem să ne confruntăm cu 9.000 de cazuri de infectări noi pe zi și cu 3.000 de de cazuri în terapie intensivă”, a spus Emilian Popovici. (Citește și: Klaus Iohannis, declarații oficiale după ce România a înregistrat din nou peste 4.000 de cazuri

Coronavirus în România, 15 octombrie 2020.

De asemenea, pentru prima dată de la începutul pandemiei de coronavirus în România, Grupul de Comunicare Strategică lansează un avertisment îngrijorător, după numărul uriaș de noi infectări și morți din ultimele 24 de ore. Astfel, GCS avertizează că locurile alocate pe secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) pentru pacienții infectați cu SARS-CoV-2 se apropie de epuizare.

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

În plus, pe teritoriul României, au fost confirmate 168.490 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, iar 125.009 de pacienți au fost declarați vindecați.

De precizat este că, în urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.013 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.