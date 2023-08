In articol:

Program pe zile, complet Summer Well 2023. Iată ce artiști vor urca pe scenele festivalului din ultima lună de vară!

Line-up Summer Well 2023

Festivalul Summer Well 2023 va avea loc între 11 și 13 august 2023, găzduit de Domeniul Știrbey din Buftea. Ediția a 12-a a acestui eveniment aduce în prim-plan o serie de artiști de top.

În cele trei zile de Summer Well 2023, petrecăreții vor avea ocazia să își audă artiștii preferați performând pe scenele festivalului.

Iată line-up-ul complet: Florence+The Machine, Tom Grennan, Temples, Baby Queen, Cassia, LVX Machina, +SHE+, Du Mad, Röyksopp, Saint Levant, Lime Cordiale, Biig Piig, The Aces, Acid Arab, Ayrtn, Stefan Costea+ George Pitariu, Ocean Wisdom, Rares, IOVA, Cesar Bitlan, Yungblud, SG Lewis, 070 Shake, July Jones, Thus Love, Tommy Genesis, Yellow Days, FC DNB, Paulina, Ana Coman și Kid Francescoli.

Program pe zile Summer Well 2023. Vezi ce artiști vor urca pe scenele festivalului [Sursa foto: Shutterstock]

Program pe zile Summer Well 2023

Iată programul complet, pe zile al festivalului Summer Well 2023!

Ziua 1 – 11 august

Main Stage – Florence+ The Machine; Tom Grennan; Temples; Baby Queen; Cassia.

Hidden Tracks Stage – LVX Machina; +She+ (Corina Sucarov).

After Party Stage – Totally Enormous Extinct Dinosaurs.

Bacardi & Jagermeister Stage – Du Mad.

Ziua 2 – 12 august

Main Stage – Röyksopp; Saint Levant; Lime Cordiale; Biig Piig; The Aces.

Hidden Tracks Stage – Rares; IOVA.

After Party Stage – Acid Arab.

WIIINGS STAGE – Ayrtn; Stefan Costea+ George Pitariu; Ocean Wisdom.

Bacardi & Jagermeister Stage – Cesar Bitlan.

Ziua 3 – 13 august

Main Stage – Yungblud; SG Lewis; July Jones; Thus Love; Yellow Days.

Hidden Tracks Stage – Paulina; Ana Coman.

WIIINGS STAGE – 070 Shake; Tommy Genesis; FC DNB.

After Party Stage – Kid Francescoli.

Obiecte interzise la Summer Well 2023

Produse cu aerosoli/Cutii cu aerosoli (deodorant, spray pentru țânțari, protecție solară)

Claxoane cu aer

Dispozitive profesionale de înregistrare audio și video

Biciclete, patine, trotinete sau skateboard-uri

Scaune sau frigidere

Lanțuri sau portofele cu lanț

Camere cu obiectiv detașabil

Drone sau avioane cu telecomandă, mașini sau jucării

Droguri sau accesorii pentru droguri

Artificii, explozivi sau rachete de incendiu

Steaguri

Flyere, mostre, cadouri sau articole promoționale

Pistoale, Muniții sau laser

Hoverboard-uri sau Segway-uri

Instrumente

Zmee sau lampioane

Cuțite, arme sau obiecte Ascuțite

Pointere laser

Sticle

Mâncare sau băutură din afară

Spray cu piper sau buzdugan

Animale de companie sau alte animale

Selfie Sticks, Trepiede

Sharpies, Markere

Animale împăiate

Corturi sau saci de dormit

Pistoale de jucărie, pistoale cu apă sau pistoale cu praștie

Umbrele

Camere video

Parfumuri

Surse: infomusic.ro, summerwell.ro