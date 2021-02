Program Românii au Talent 2021. Ce schimbări aduce sezonul 11

In articol:

Program Românii au Talent 2021. Vezi ce schimbări aduce sezonul 11 al emisiunii. Românii au Talent este o emisiune de televiziune care a debutat în România în februarie 2011.

Proiectul este o franciză Got Talent, program de televiziune de tip concurs reality television. Românii au Talent îi are ca gazde pe Smiley și Pavel Bartoș.

Cel de-al 11-lea sezon al emisiunii „Românii au Talent” a revenit pe micile ecrane pe 5 februarie, de la ora 20:30. Românii au Talent se va difuza de două ori pe săptămână, vinerea și lunea.

Concurenții vor trece prin proba de audiții, încercând să își depășească limitele și să le arate juraților că merită să primească DA.

Românii au Talent 2021[Sursa foto: Instagram]

Juriul format din Florin Dumitrescu, Andra, Alexandra Dinu și Andi Moisescu, le va oferi DA, acelor concurenți care îi conving că își merită locul în etapa următoare.

Concurenții au nevoie de trei de DA ca să poată să treacă în etapa următoare. Butonul de golden buzz va putea fi apăsat de două ori de către fiecare membru al juriului, dar și de cei doi prezentatori, Smiley și Bartoș.

Golden buzz-ul poate trimite concurentul direct în semifinală. 10 concurenți vor putea fi trimiși în semifinală.

Românii au Talent 2021[Sursa foto: Instagram]

Smiley și Bartoș, despre Românii au Talent 2021

Smiley și Pavel Bartoș sunt gazdele emisiunii Românii au Talent, încă din primul sezon al emisiunii.

Pavel Bartoș a mărturisit că îi era dor să revină în emisiune și ne garantează că Românii au Talent va avea niște numere extraordinare

”Mi-era dor de emisiune, mi-era dor de reîntâlnirea cu oamenii faini din echipă și de cei care ne urmăresc. Vom vedea oameni simpli care vor veni să-și îndeplinească visul. Vom vedea niște numere extraordinare. Celor de acasă le confirm un lucru: Va fi așa cum vor ei să fie acest show”, a spus Pavel Bartoș.

Smiley este nerăbdător să înceapă show-ul. Artistul a declarat că pe scena Românii au Talent vor avea loc momente unice.

”Talentele care vin pe scenă sunt #unusiunu. După 11 sezoane suntem în măsură să spunem când este un sezon senzațional... iar acesta este! Încă sunt foarte multe momente care ne-au uluit și este o promisiune că veți vedea mai mult talent, mai multă unicitate pe scenă”, a declarat Smiley.

Românii au Talent 2021[Sursa foto: Instagram]

Alexandra Dinu, jurat în locul lui Mihai Petre

O mare schimbare a avut loc în juriul Românii au Talent. Frumoasa actriță, Alexandra Dinu, l-a înlocuit pe celebrul coregraf, Mihai Petre.

”Televiziunea a fost prima mea pasiune, dar când am descoperit filmul, am știut că locul meu era acolo. În ultimii ani, am primit numeroase propuneri din televiziune, dar nu am simțit că era nici locul și nici timpul potrivit. Am știut mereu că va veni o zi când voi reveni în televiziune, iar când am primit propunerea pentru Românii au talent, cel mai bun show de entertainment, am știut că ACUM este momentul! Este o nouă experiență pe care o aștept cu entuziasm. Abia aștept să povestesc despre această perioadă odată ce vom începe treaba!”, a declarat Alexandra Dinu, după ce a anunțat că va fi jurat la Românii au Talent.