Program Summer in the City 2023. Iată când va avea loc concertul lui Robbie Williams de la București!

Summer în the City 2023

Festivalul Summer in the City 2023 a fost reprogramat pentru 18 și 19 august 2023. Inițial, evenimentul din Piața Constituției fusese planificat să aibă loc în perioada 3-4 iunie 2023, cu doi headlineri- Robbie Williams și Sam Smith.

Cu toate acestea, organizatorii au fost nevoiți să anunțe retragerea lui Sam Smith, care urma să cânte în premieră în România, iar locul său a fost luat ulterior de Jason Derulo.

De asemenea, fără o comunicare oficială, numele lui LP a fost, de asemenea, retras din line-up. Astfel, pe scena festivalului Summer in the City 2023, unde Robbie Williams va concerta pentru a doua oară la București, vor urca artiști de renume precum Jason Derulo, Editors, Calum Scott, Abby Roberts și Nicole Cherry.

Evenimentul promite să aducă o experiență muzicală deosebită pentru publicul din Capitală, cu un line-up variat și atractiv.

Program Summer in the City 2023. Vezi când are loc concertul lui Robbie Williams [Sursa foto: Shutterstock]

Program Summer in the City 2023

Iată care este programul festivalului Summer in the City 2023 pentru zilele de 18 și 19 august!

Vineri, 18 august

Robbie Williams

Editors

Calum Scott

Abby Roberts

Sâmbătă, 19 august

Jason Derulo

Nicole Cherry

+ artiști care vor fi anunțați ulterior

Program Summer in the City 2023. Vezi când are loc concertul lui Robbie Williams [Sursa foto: Pixabay]

Prețul biletelor la Summer in the City 2023

Prețurile biletelor pentru o singură zi la festivalul Summer in the City 2023 variază în funcție de tipul accesului și zona de vizionare aleasă de participanți.

Acces general (în picioare)- Prețul începe de la 499 de lei în presale, iar în ziua evenimentului va fi 369 de lei.

Golden Circle (în picioare)- Prețul este de 839 de lei în presale, iar în ziua evenimentului va fi 609 de lei.

VIP (cu loc în tribună)- Prețul este de 1679 de lei în presale, iar în ziua evenimentului va fi 1679 de lei.

Bilet pe zi Acces General- Prețul este de 369 de lei în presale, iar în ziua evenimentului va fi 369 de lei.

Bilet pe zi Golden Circle- Prețul este de 609 de lei în presale, iar în ziua evenimentului va fi 609 de lei.

Iată detaliile prețurilor:

