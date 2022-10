Program Transylvania Open 2022. Vezi cine sunt româncele de pe tabloul principal

In articol:

Program Transylvania Open 2022. Vezi cine sunt cele patru românce de pe tabloul principal de la Transylvania Open, turneul organizat la Cluj-Napoca.

Româncele de la Transylvania Open 2022

Turneul WTA Transylvania Open, organizat la Cluj-Napoca, a început, iar organizatorii au tras la sorți tabloul principal.

Patru românce vor evolua pe tabloul principal, iar cinci în calificări.

Cele patru românce de pe tabloul principal, Ana Bogdan, Gabriela Ruse, Jaqueline Cristian și Irina Bara, și-au aflat adversarele din primul tur.

Ana Bogdan (29 de ani, locul 46 WTA) o va înfrunta pe germanca Jule Niemeier (23 de ani, 72 WTA).

Gabriela Ruse (24 de ani, locul 104 WTA) va debuta împotriva germancei Laura Siegemund (34 de ani, locul 178 WTA).

Jaqueline Cristian (24 de ani, locul 82 WTA) va juca împotriva chinezoaicei Xiyu Wang (21 de ani, 59 WTA).

Irina Bara (27 de ani, locul 146 WTA) va juca împotriva ibericei Nuria Parrizas-Diaz (31 de ani, 74 WTA).

De asemenea, Lavinia Tănăsie, Cristina Dinu, Briana Szabo, Gabriela Lee și Alexandra Cadanțu-Ignatik joacă în calificări. În timp ce Tănăsie și Dinu au avansat deja în ultima fază, după primele meciuri.

Premiile totale oferite la Transylvania Open 2022 ating suma de 251.750 de dolari.

Citeste si: “Când ajung acasă să vezi ce bătaie îmi dă.” Culiță Sterp a luat o femeie la ocazie pe drumul de întoarcere acasă- kfetele.ro

Citeste si: Steliana Sima, interdicție din partea soțului! Nu a lăsat-o niciodată să facă asta în prezența lui: ,,Lui nu îi place”- bzi.ro

Citeste si: Carmen Brumă a dezvăluit care sunt cele mai benefice alimente de sezon, la care nu ar putea renunța: „Trebuie să aibă grijă la cantități”

Program Transylvania Open 2022

Transylvania Open este un turneu de tenis WTA desfășurat la Cluj-Napoca, România, organizat pentru jucătoare profesioniste de tenis feminin.

Barbora Krejcikova, câștigătoarea turneului de la Roland-Garros 2021, e principala favorită la Transylvania Open 2022, urmată de Anhelina Kalinina, Ana Bogdan, Anastasia Potapova, Marta Kostyuk, Magda Linette, Xiyu Wang și Ana Bondar.

Citeste si: Detaliul care a ieșit la iveală după moartea vicecampionului olimpic Florin Zalomir. Cu ce probleme se confrunta bărbatul: "Nu mergea totul roz"

În același timp, Siegemund este deja o jucătoare cunoscută publicului din România, cu o carieră rotundă, mereu creativă și cu lovituri spectaculoase, sfertfinalistă de Grand Slam (Roland Garros 2020) și câștigătoare de turnee WTA importante.

Meciuri tari în primul tur: Gabriela Ruse vs. Laura Siegemund; Anhelina Kalinina vs. Eugenie Bouchard; Anastasia Potapova vs. Ann Li; Ana Bogdan vs. Jule Niemeier.

Surse: digisport.ro, zcj.ro