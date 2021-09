PROGRAM TV „Preţul cel bun”. În ce zile și la ce oră se difuzează emisiunea

Când se difuzează „Prețul cel bun” 12:20, sep 6, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

O emisiune după un format internațional debutează la televizor luni, 6 septembrie 2021, la Antena 1. Este vorba de „Prețul cel bun”, un show cunoscut românilor.

„Prețul cel bun”, din nou la televizor

După 20 de ani, emisiunea „Prețul corect” revine pe micile ecrane. Antena 1 va difuza show-ul sub numele „Prețul cel bun”, care în trecut a mai fost la două posturi de televiziune, Pro TV și Kanal D.

Timp de trei ani, în perioada decembrie 1997 și martie 2000, „Prețul corect” se difuza la Pro TV și era prezentat de Stelian Nistor și Constantin Cotimanis. În schimb, Kanal D a preluat show-ul și l-a dat la televizor doar un an de zile. Prezentatorul emisiunii a fost Cosmin Cernat, pentru „Spune-mi prețul”.

Când se difuzează emisiunea „Prețul cel bun”

„Preţul cel bun” de la Antena 1 este o emisiune făcută după formatul „The price is right” și va fi difuzată în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 18:00. Prima ediție „Preţul cel bun ” va fi la televizor, luni, 6 septembrie. La aceeaşi oră, Pro TV are emisiunea lui Cabral, quiz-ul „Ce spun românii”.

Prezentatorii emisiunii „Preţul cel bun” sunt Liviu Vârciu şi Andrei Ştefănescu. De asemenea, Iuliana Luciu, Matias Alexandro, Marian Olteanu şi Ramona Tibrin sunt cei patru co-prezentatori ai show-ului.

Celebrul prezentator Dan Negru a vorbit despre formatul emisiunii „ Preţul corect”, pentru Paginademedia.

El susține că a militat ca show-ul să intre în grila Antenei 1. Totuși, el susține că deși formatul este unul international, nu reprezintă o garanție pentru succes.

„Am avut nişte discuţii despre un Quiz cu Negru, cu oamenii din conducerea televiziunii la care lucrez de 21 de ani, în ianuarie. Da, unul dintre proiecte la care eu am insistat foarte mult, recunosc, era The price is right- Preţul Corect”, a spus prezentatorul.

„Îmi place proiectul ăsta, nu-i un secret. Sunt colegi din alte televiziuni care ştiu de insistenţa mea pe tot ce înseamnă Preţul Corect. De aici până la ce va fi să fie nu ştiu, habar nu am. E un format mare, internaţional, dar nu-i un garant al succesului. Să nu îţi imaginezi că ceva mai e un garant al succesului”, a mai spus Dan Negru.

Cine a inventat emisiunea „Prețul corect”, cu o istorie de 65 de ani

La nivel mondial, emisiunea este cunoscută sub numele de „Price is right”, iar formatul internaţional este deţinut de casa de producţie Freemantle Media. Formatul „The price is right” a fost inventat de Bob Stewart și produs la început de Mark Goodson și Bill Todman. Show-ul a debutat în anul 1956, în SUA, și este în realitate un concurs interactiv în care oamenii trebuie să ghicească preţul unor produse în cadrul unor probe.

SURSE: Paginademedia.ro