Program TV serialul Adela, sezonul 4. Vezi în ce zi și la ce oră se difuzează ultimul sezon al serialului Adela

Program TV serialul Adela, sezonul 4. Vezi în ce zi se difuzează serialul românesc care a ajuns la sezonul 4.

Program TV serialul Adela, sezonul 4

Serialul Adela este făcut după telenovela turcească „Bahar: Viață furată” (O hayat Benim/ This is my life).

UPDATE: Serialul Adela, sezonul 4, va debuta joi, 25 august, de la ora 20:30.

Serialul Adela, sezonul 4, se difuzează o dată pe săptămână, joia, de la ora 20:30. Serialul ajuns la al patrulea sezon a debutat cu povestea a două surori care au crescut împreună în mahala, însă una dintre ele provine dintr-o familie de oameni bogați.

În episoadele din primul sezon, mama celor două fete o trimis-o pe fiica ei adevărată în lumea bogaților. Andreea a ocupat locul care i se cuvine de drept adevăratei fiice de bogătani, Adela. Andreea s-a mutat în vila luxoasă din Snagov, proprietatea magnatului media Paul Andronic, unde s-a bucurat de tot luxul, în locul surorii ei.

Distribuția serialului Adela

Serialul Adela este produs de Ruxandra Ion, iar la adaptare au mai lucrat Simona Macovei, Radu Grigore, Conrad Mericoffer și Bianca Mina. În rolurile principale sunt: Mara Oprea, care își face debutul pe micile ecrane, Oana Moșneagu și Alecsandru Dunaev.

Din distribuția serialului Adela fac parte următorii actori:

Mara Oprea- Adela Achim

Oana Moșneagu- Andreea Achim

Alecsandru Dunaev- Mihai Popa

Anca Sigartău- Nuți Achim

Marian Râlea- Mitu Achim

Mihai Călin- Paul Andronic

Carmen Ionescu- Martha Andronic

Anca Androne- Delia Drăghici

Bogdan Talașman- Dorin Drăghici

Andreea Ibacka- Simona Andronic (Mona)

Ioana Abur- Ana Maria Dincă

Cristina Ciobănașu- Livia Drăghici

Vlad Vîlcu- Luca Drăghici

Răzvan Fodor- Sebastian Lașcu

Vlad Gherman- Călin

Nuami Dinescu- Florica

Ioana Ginghină- Mihaela Scoarță

Mircea Gheorghiu- Nicu Scoarță

Răzvan Alexe- Adi

Marius Rizea- Ilie

Teodora Păcurar- Stela

Ștefania Darzeu- Ica

Alina Florescu- Laura

Elena Mogîldea- Gia

Dominique Lăcătuș- Tania

Romeo Visca- Valentin Dincă

Ioana Blaj- Rodica Dincă

Petru Ciobanu- Bebe

Toto Dumitrescu- Floppy

Daniel Nuță- Lucian

Doru Ana- Traian Dincă

Gelu Nițu- Gheorghe

Cine este Adela

Adela este o fată cuminte și muncitoare, care își ajută familia adoptivă cu bani și toate cele necesare. Adela este interpretată de tânăra actrița Mara Oprea, care și-a făcut debutul pe micile ecrane cu rolul din acest serial.

“Adela, personajul căruia îi dau viaţă şi totodată unul dintre personajele principale ale poveştii este o fată ingenuă şi muncitoare, de la ţară, care îşi doreşte să devină jurnalist. O fată foarte drăguţă şi simpatică, bună cu toată lumea, chiar dacă nu i se întorc aceste lucruri. Adela e genul de om care nu gândeşte rău despre nimeni şi nimic, care înveseleşte spiritele tuturor prin energia ei şi prin simţul umorului, iar asta nu le cade bine tuturor. Am avut foarte mari emoţii când am aflat că voi fi protagonista acestui serial, însă faptul că am lângă mine întreaga echipă mă ajută foarte mult!”, a spus Mara Oprea, despre rolul din serialul Adela.

Ce spun antagoniștii din serialul Adela, despre sezonul 4

Anca Sigartău, actrița care o interpretează pe Nuți, a declarat că și în sezonul 4 al serialului Adela va aduce culoare, va stârni râsete și va continua să aibă un rol de-a dreptul spumos.

”Nuţi face ce ştie ea mai bine şi în sezonul patru. Adică va da tonul în modă, aducând un pic (adică un pic mai mult) de culoare în lumea familiei Andronic, îşi va iubi fără limită fata, pe Andreea (chiar dacă de multe ori nu prea ştie să o arate), va complota în continuare cu noul ei partener de afaceri- Lucian şi, evident, nu va rata niciun moment să facă miştouri de toţi ceilalţi, cu haz şi fiind la fel de mucalită ca până acum.

E drept că limba română va mai suferi puţin, e drept că îţi va veni câteodată să arunci cu ceva în televizor, dar tot atât de drept e că va reuşi, cu toate trăsnăile ei (pe care evident că le va face la fiecare pas) să aducă în continuare zâmbete pe chipurile telespectatorilor!”, a declarat Anca Sigartău.

În timp ce Daniel Nuță, interpretul lui Lucian, a declarat că planurile malefice i se distrug în Adela, sezonul 4, iar viața lui va lua o altă turnură.

”Va fi un sezon definitoriu pentru planurile şi încrederea pe care Lucian o are în singura persoană de la care mai avea ceva așteptări, lucru și așa neobișnuit pentru el.

Toate planurile se duc pe apa sâmbetei din cauza singurului element pe care nu și-l dorea în viața lui și pe care nu îl poate planifica: iubirea. Dacă un plan poate să fie bine făcut pentru că e gândit de un singur om, iubirea se întâmplă întotdeauna în doi și nu ai cum să deții controlul total, oricât de mult ai încerca.

Viața lui personală e la pământ, primește lovituri din toate părțile doar pentru că s-a lăsat purtat, chiar convins de iubirea pentru Andreea. Deloc tipic pentru Lucian!”, a dezvăluit Daniel Nuţă, interpretul lui Lucian.